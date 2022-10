Maserati GranTurismo 2022: V6 ou éléctrique ?

Maserati lance une nouvelle génération de son coupé GT nommé simplement GranTurismo. Lancée en 2007 la première génération a eu une carrière longue marquée par la symphonie de ses V8. Cependant 2022 oblige, la nouvelle GranTurismo adopte d’autres mécaniques.

Lignes consensuelles

Lorsque l’on regarde cette Maserati GranTurismo 2022, on ne trouve que peu de différences avec son aînée. En effet, la ligne générale est très proche de la première génération stoppée en 2019. La calandre reçoit toujours le trident au centre, le capot est long et bombé, la malle arrière englobe dans sa forme un aileron discret tandis que les ailes arrière affirment le dessin du véhicule. Un grand coupé chic de 4m96 qui vise clairement certaines productions anglaises. Pour cette nouvelle version le constructeur italien utilise 65% d’aluminium dans la composition du châssis.

Fini le V8 place au V6

Sous le capot de ce nouveau coupé au trident on retrouve une motorisation V6 3,0 litres biturbo. Ce dérivé du moteur de ma Maserati MC20 développe dans la GranTursimo Modena 490 chevaux et 600 Nm tandis que la GranTursimo Trofeo pousse cette mécanique à 550 chevaux et 650 Nm. Ce moteur utilisant un carter humide plutôt qu’un carter sec offre des performances tout à fait convaincantes à la GranTursimo. La Modena est déjà capable d’atteindre 100 km/h en 3,9 secondes et 302 km/h alors que la Trofeo passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et à une vitesse de pointe de 320 km/h. En ce qui concerne la transmission, le couple boîte ZF automatique à 8 rapports et la transmission intégrale est imposé.

Coup de foudre

Si la ligne sensuelle de l’auto n’est pas encore suffisamment sexy pour vous donner le coup de foudre, la nouvelle motorisation pourrait bien faire passer le courant entre vous et cette Maserati GranTurismo Folgore. Effectivement la motorisation 100% électrique est la nouveauté de cette génération. Un sacrilège pour certains, une très bonne chose pour d’autres, il est évident que cette annonce déjà entrevue divise. Cependant elle propose des performances alléchantes.

Le cumul de ses 3 moteurs électriques permet 1200 chevaux mais elle est bridée à 760 chevaux. Ce qui permet déjà au coupé GT d’accélérer aussi vite qu’une supercar car elle ne demande que 2,9 secondes pour atteindre 0 à 100 km/h. La puissance aurait pu être plus élevée mais elle est volontairement bridée pour sauvegarder la batterie et l’autonomie du véhicule. Avec une batterie à la capacité de 83 kWh, elle devrait proposer une autonomie intéressante si le conducteur ne cherche pas à atteindre la vitesse maximale annoncée à 320 km/h.

La véritable ombre au tableau de cette version électrique est son poids de 2260 kg (465 kg de plus que sa sœur thermique). Maserati se doit d’avoir fait un travail remarquable pour assurer des qualités dynamiques convenables à cette GranTurismo Folgore.

À retenir

Maserati jette un pavé dans la mare. Cette GranTurismo 2022 divise non pas par son style qui reste proche de sa devancière mais par ses mécaniques. Elle symbolise parfaitement la transition actuelle de Maserati qui envisage de vendre uniquement des véhicules électriques d’ici 2030. Son prix et son habitacle ne sont pas encore dévoilés, il faut donc suivre de près l’actualité de Maserati afin de découvrir les futures informations concernant la GranTurismo.