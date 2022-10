Lotus Eletre : les prix et ses puissances

Lorsque Lotus a annoncé l’arrêt des véhicules thermiques au profit des véhicules électriques ce fut un premier coup de tonnerre. Alors quand le constructeur a présenté son premier SUV 100% électrique, les puristes du light is right ont pris un sacré coup de jus. À présent Lotus dévoile les prix et la fiche technique du SUV qui fait débat chez le constructeur britannique.

De la puissance et des équipements nombreux

Si on compare ce nouveau Lotus Eletre aux autres SUV sportifs, il offre plus de puissance pour son argent. La gamme débute à partir de 96 890€ pour l’Eletre d’une puissance de 612 chevaux et 710 Nm de couple. Vient ensuite l’Eletre S à partir de 122 090€ et utilisant le même groupe motopropulseur. Ces deux versions sont capables d’atteindre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, ils sont capables de revendiquer une autonomie de 600 km selon le cycle WLTP grâce à une batterie gigantesque de 112 kWh, Lotus annonce un temps de 20 minutes pour passer de 10 à 80% de remplissage de la batterie en utilisant une borne de charge rapide.

Cet Eletre dispose de série de 5 modes de conduite, d’une suspension pneumatique active, de feux matriciels à LED, de jantes de 20 pouces, d’une calandre active ou encore d’une climatisation quadri zone et d’un système audio de 1 380 watts à 15 haut-parleurs. L’écran tactile central de 15,1 pouces est aussi de série.

À bord de l’Eletre S, on retrouve un autre système audio d’une puissance de 2 160 watts utilisant cette fois-ci 23 haut-parleurs ! On y trouve aussi un éclairage d’ambiance, un purificateur d’air. Un équipement complet pour cette version qui se reconnaît grâce à l’ajout d’un aileron arrière actif et des rétroviseurs électrochromes.

Une version surpuissante presque abordable ?

La version Eletre R se distingue principalement par sa puissance de 905 chevaux et 985 Nm de couple mais aussi par son prix de 152 090€. Cependant à ce niveau de puissance, son tarif paraît presque abordable en comparaison à ses concurrents Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid coupé ou encore l’Audi SQ8.

Cette version la plus puissante de l’Eletre est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, de quoi concurrencer de nombreuses supercars. Cependant ses performances sacrifient son autonomie qui est à présent annoncée à 490 km toujours avec l’utilisation de la grosse batterie de 112 kWh.

Pour son prix de 152 090€, le Lotus Eletre R se distingue par un châssis plus sportif et rabaissé, un nouveau mode de conduite destiné à la performance sur circuit, d’une calandre active complètement ouverte, un pack carbone est disponible de même qu’un launch control qui vient aider les performances en accélération. Les 4 roues motrices deviennent aussi directrices pour aider à l’agilité de ce SUV sportif électrique.