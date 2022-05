Lexus UX : un restylage qui ne dit pas son nom

Le petit SUV de Lexus lancé en 2019 reçoit le plein d’amélioration design, technique et d’équipements. La branche premium de Toyota ne parle pas de restylage pour ces modifications.

Rigidité accrue

Lexus améliore la rigidité de son petit SUV avec des soudures supplémentaires sur le châssis ainsi qu’un renfort de porte arrière plus rigide. Le constructeur nippon intègre de série la Suspension Variable Adaptative (AVS) avec des bras de suspension plus performants, le contrôle du système est amélioré pour vibration et les changements brusques du véhicule.

Système multimédia plus rapide

Lexus annonce doter son UX d’un système multimédia plus rapide, il embarque notamment de série la navigation par le cloud qui permet de connaître les infos trafics en temps réel. De plus, en cas de perte de réseau la navigation intégrée permet de retrouver son chemin pour la version 12 pouces. Le matériel multimédia change selon la finition, il peut être de 8 pouces, de 10,3 pouces ou 12 pouces comme celui évoqué.

La structure de l’habitacle change quelque peu avec des écrans rapprochés du conducteur et la commande par pavé tactile est abandonnée.

L’habitacle comprend une nouvelle sellerie crème et la carrosserie une nouvelle teinte Gris Iridium.

Les aides à la conduite évoluent avec un freinage d’urgence maintenant actif dans les intersections ou un régulateur adaptatif qui freine dans les virages.