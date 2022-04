Lexus RZ 450e : le premier électrique du constructeur

Toyota et Lexus sont des pionniers en termes d’hybrides mais les deux constructeurs ont mis du temps à mettre cap sur l’électrique. Après avoir présenté le Toyota BZ4X, le groupe japonais lance le Lexus RZ 450e qui est le premier véhicule électrique de la marque premium.

Habitacle saisissant

Commençons par ce qui est le plus saisissant pour ce Lexus RZ 450e, à savoir son habitacle. En effet, ce véhicule comme son cousin Toyota BZ4X peut recevoir le volant de type Yoke. Vu premièrement en série sur la Tesla Model S Plaid, ce type de volant ressemble à un manche d’avion qui est quelque peu surprenant. Son usage est rendu possible par le « One Motion Grip » qui est une direction Steer-by-wire, entendez par là qu’elle s’adapte à la vitesse permettant de peu tourner le volant pour braquer.

Cet intérieur dispose également d’un écran de 14 pouces, d’une console centrale plus basse que sur le Toyota, d’une instrumentation numérique ou encore du Lexus Safety System + qui en plus d’alerter des dangers et d’éviter les collisions permet de prévenir la fatigue et distraction du conducteur.

Extérieur plus consensuel

Puisque ce Lexus RZ 450e partage sa plateforme avec le Subaru Solterra et Toyota BZ4X, le design aurait pu être proche mais en réalité Lexus a décidé d’opter pour un dessin plus consensuel, certainement pour chasser sur les terres des constructeurs allemands.

Ce n’est pas pour autant que ce dessin laisse indifférent, avec un calandre bi-ton pleine surmonté par des phares avec une signature en L. Il reçoit des ailes gonflées, une ligne de toit fuyante, les passages de roues sont surmontés d’un habillage noir et le coffre se voit recevoir deux baquets à chaque extrémité. Un dessin dynamique pour un véhicule de 4m80 qui vient se positionner entre les Lexus NX et RX.

Motorisation déjà connue

Ce n’est en réalité pas exactement la première proposition électrique de la marque Lexus. En effet, le UX300e est déjà alimenté par l’électricité. Cependant, le RZ est le premier modèle développé exclusivement pour des motorisations électriques. À son lancement, ce SUV reprend la motorisation du UX300e avec deux moteurs e-Axle sur les deux essieux. Ils distribuent leur puissance à un système 4 roues motrices nommé DIRECT4 capable d’équilibrer en permanence la puissance envoyée à chacune des roues. Ces deux moteurs développent une puissance de 230kW soit 313 chevaux et 415Nm de couple (150kW à l’avant et 80kW à l’arrière).

Il dispose d’une batterie de 71,4kWh lui offrant une autonomie de plus de 400km (cycle WLTP) selon Lexus. Ce qui s’annonce en retrait mais Lexus mise sur la durabilité de son équipement. Les Japonais espèrent que 90% des véhicules puissent conserver leur batterie après 10 ans d’utilisation.

Prix

Pour l’instant, Lexus ne dévoile pas le prix de ce RZ 450e, cependant il y a de forte chance qu’il soit au-dessus des 60 000€ et ne bénéficie pas de bonus écologique. Les précommandes sont ouvertes depuis le 20 avril dernier. Pour l’instant il n’est pas possible de le configurer avec la direction One Motion Gris qui arrivera courant 2023.