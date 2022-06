Lexus RX : présentation de sa cinquième génération

Le Lexus RX est l’un des modèles emblématiques pour le constructeur premium de Toyota. En effet, présent dans la gamme du Nippon depuis 1998, il s’est écoulé à 3,5 millions d’exemplaires. Un succès fort que Lexus a choisi bon de renouveler pour une cinquième génération toujours hybride.

Un dessin qui reste proche

Cette nouvelle génération du SUV Lexus RX reste proche de son ancienne génération. Il revendique alors une longueur identique de 4m89 mais devient un peu plus large de 2,5 cm pour atteindre 1m92, et un peu moins haut d’un centimètre avec une nouvelle hauteur d’1m71. Il intègre également un nouvel empattement de 2m85, soit 6cm de plus pour augmenter son espace à bord. Ces nouvelles dimensions plus larges et moins hautes peuvent participer à accroître la prestance du RX sur la route. Toutefois, si vous ne le remarquez pas par ses dimensions, son style lui restera dans la rétine des automobilistes.

On remarque une nouvelle calandre plus proéminente, des optiques avant plus fins et un capot plus long. Il conserve donc un style proche de son prédécesseur mais modernisé, le toit flottant reste de la partie grâce à un montant C noir qui permet de donner cette illusion. Il reçoit également un bandeau lumineux à l’arrière comme les autres Lexus. Ce nouveau SUV repose sur des jantes de 21 pouces.

Habitacle moderne

L’habitacle de ce Lexus RX est doté d’un écran multimédia de 14 pouces qui regroupe la majorité des informations du véhicule. Ce dernier est comme le reste de la planche de bord « Tazuna » tournée vers le conducteur. Ce dernier reçoit de son côté les informations de conduite une instrumentation numérique et un affichage tête haute.

Dans cet habitacle, Lexus ne semble pas avoir prévu de lancer le fameux volant « Yoke » présenté sur le SUV électrique RZ.

Comme toujours chez le constructeur nippon, une attention particulière au confort et à la qualité des constructions est mise en avant avec ce RX. L’espace entre les sièges avant et arrière a été accru et le design de ces derniers a été repensé pour offrir un meilleur confort.

Sérénité et sécurité

Dans la présentation de ce RX, Lexus appui sur la sérénité apporté au volant par la stabilité du véhicule. Il est doté de la transmission intégrale Direct4 ainsi que de 4 roues directrices. La technologie “e-latch” est intégrée dans les portières qui détectent vélo ou voiture arrivant par l’arrière afin d’éviter et prévenir un accident. Il reçoit également un système de vision à 360 degrés en vue du dessus mais aussi le stationnement automatique à mémoire.

Hybride uniquement

Toyota et Lexus sont les pionniers des hybrides depuis la Prius en 1997. Il est donc logique de retrouver uniquement des motorisations hybrides essence sous le capot du RX.

Le RX 450h + dispose d’un moteur essence de 2,5 litres couplé a deux moteurs électriques ainsi qu’une batterie de 18,1kWh. Cette mécanique lui offre une puissance de 306 chevaux et 572 Nm de couple. Le rayon d’action électrique est de 65km selon Lexus et la consommation annoncée serait de 1,2 l/100 km pour des émissions de CO2 de 26 g/km, des chiffres qui restent à vérifier en usage courant.

Une autre motorisation plus puissante sera disponible en France, le RX 500h. Cette version hybride non rechargeable est dotée pour la d’un turbo, une première pour le constructeur. On y retrouve donc un moteur essence de 2,4 litres recevant un turbo associé à deux moteurs électriques. Ce qui lui donne la puissance cumulée de 371 chevaux et 645 Nm de couple. Il est alors capable d’effectuer le 0 à 100km/h en 5,9 secondes grâce à une boîte automatique à 6 vitesses et la transmission intégrale Direct4. Les consommations annoncées sont de 8,2 et 8,5 l/100 km pour des émissions de CO2 de 182-189 g/km.

Lancement

Le Lexus RX est disponible à la commande dans une finition de lancement limité à 50 exemplaires intitulé Opera de Paris. Il faudra cependant attendre la fin de 2022 pour voir son lancement à la commercialisation.