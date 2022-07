Les véhicules qui peuvent dépasser 300 000km

Aux Etats-Unis, le média Autoweek a dévoilé un classement des véhicules les plus fiables permettant de dépasser les 300 000 km. Un classement peu hétéroclite lorsqu’il s’agit de comparer en nationalité. Zoom sur les véhicules capables de dépasser 200 000 miles (321 869 km).

Beaucoup de Japonaises

Le pays surreprésenté lors de ce classement est le japon. En effet, si les véhicules ont une forte réputation de fiabilité, cela s’avère être vérifié par le kilométrage des véhicules. Ainsi sur 16 véhicules classés on retrouve 8 Toyota comme l’Highlander, la Prius, le 4Runner, le Sequoia ou encore l’Avalon. Mais aussi bien sûr des pick-up Tundra et Tacoma. On retrouve également deux Honda, le monospace Odyssey qui n’a jamais été commercialisé en Europe ou encore le pick-up Ridgeline qui n’a pas traversé l’Atlantique également.

Le reste du classement est composé d’Américaines

On retrouve alors les Chevrolet Suburban et le Tahoe mais aussi une Ford avec l’Expedition. Ainsi que deux GMC Yukon et Yukon XL et enfin un Lincoln Navigator.

Et les européennes ?

SI les européennes ne sont pas présentes dans ce classement cela ne signifie pas qu’elles sont forcément moins fiables. Aux Etats-Unis les marques européennes sont moins implantées. Par exemple, on ne retrouve aucun constructeur français et les Allemands vendent mais dans des quantités bien moins importantes que les Américains et surtout celles les Japonais.

En France, un classement sur 200 000 km serait plus intéressant. La barre des 300 000 km est moins souvent franchie en raison d’une utilisation moins importante de l’automobile.