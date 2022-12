Les stations-service prisent d’assaut avant la fin de l’année ?

Alors que la remise gouvernementale sur les carburants vit ses derniers instants, certains prédisent une ruée vers les stations-service avant le passage à la nouvelle année. Les explications avec Abcmoteur.

L’arrêt de la remise gouvernementale

La remise gouvernementale sur les carburants est effective depuis le 1er avril 2022. Cette dernière était au départ de 18 centimes en France Métropolitaine mais elle a connu des ajustements allant jusqu’à 30 centimes par litre entre le 1er septembre et le 15 novembre puis à présent 10 centimes par litre. En même temps que cette remise fut réduite à son montant actuel, le gouvernement a confirmé son arrêt pour la nouvelle année.

Une ruée vers les pompes à carburant ?

Il ne serait donc pas surprenant de voir les automobilistes anticiper le remplissage de leur réservoir profiter des 10 centimes de remise par litre une dernière fois. On peut donc s’attendre à des perturbations et des files d’attente dans les stations-service pour cette fin d’année car au 1er janvier 2023, plus de remise. On vous conseille donc aussi d’anticiper votre plein pour ne pas être pris au dépourvu le soir de la saint Sylvestre.

Il serait bête de ne pas profiter une dernière fois du litre de SP95 E10 à 1,626 €/l du litre de diesel à 1,759 €/l.