Les pièces auto d’occasion ont la cote !

Depuis avril 2019, les garagistes sont dans l’obligation de vous proposer des pièces automobiles de seconde main pour réparer votre voiture. Si vous souhaitez participer à la sauvegarde de la planète, vous pouvez faire un geste en préférant des pièces d’occasion pour votre voiture. En favorisant ainsi l’économie circulaire, vous limitez en effet le gaspillage de matières premières et de ressources parfois non renouvelables. Même si certaines craintes sont encore présentes chez le consommateur, le choix des pièces automobiles d’occasion permet de faire des économies réelles tout en adoptant une attitude écoresponsable.

Les raisons de choisir des pièces auto d’occasion

Bien évidemment, le premier avantage des pièces d’occasion demeure la question du prix. Parfois 30 à 50 % moins cher par rapport à une pièce neuve, les pièces de seconde main vous évitent de plomber votre budget lorsque certaines réparations doivent être obligatoirement effectuées sur votre véhicule. De très nombreuses pièces auto issues de voitures mises au recyclage sont ainsi disponibles, il vous sera possible d’acheter une boîte de vitesse d’occasion par exemple, des éclairages pour votre véhicule ou des éléments de carrosserie très facilement. C’est une véritable solution économique 100 % fiable, car les pièces proposées ont bien évidemment été vérifiées au préalable.

C’est une façon beaucoup plus aboutie de lutter contre le gaspillage des ressources, mais également de préserver l’environnement contre certains déchets toxiques provoqués par les industries automobiles. Pourquoi acheter de nouvelles pièces alors que celles qui ont déjà été fabriquées sont encore utilisables ? Les besoins en énergie et en matières premières en sont réduits, ce qui favorise l’empreinte carbone et réduit l’impact environnemental. Certains assureurs ont pris les devants et favorisent désormais les conducteurs qui choisissent les pièces de seconde main quand leur voiture doit passer au garage.

La grande variété des pièces auto d’occasion

Autre élément important à prendre en considération, une gamme très importante de pièces et de modèles : si vous êtes à la recherche de pièces précises de carrosserie amovible, comme un coffre de toit ou des portières dans une certaine couleur, vous pouviez autrefois la trouver en casse, et encore plus facilement sur le web aujourd’hui. Pareil pour le vitrage non collé, le garnissage intérieur ou encore les blocs d’optique. Mais le recyclage de pièces auto encore utilisables passe également par l’achat de pièces mécaniques comme la boîte de vitesse d’occasion ou d’autres pièces moteur. Cependant, vous ne trouverez pas d’éléments d’occasion de liaison au sol, de la direction, du freinage et du train roulant pour des raisons de sécurité.

Faire votre choix en toute connaissance de cause

Plutôt que de vous tourner vers des casses automobiles, vous avez la possibilité de vous tourner directement vers des spécialistes des pièces automobiles d’occasion en ligne qui seront en mesure de vous aiguiller et de vous proposer un choix suffisamment vaste pour que vous trouviez le bon modèle pour votre véhicule. Vous pouvez commander la pièce vous-même et l’apporter au garagiste, ou simplement vous renseigner sur les prix des pièces pour vérifier que votre garagiste ne vous fait pas payer le prix du neuf.