Les Français plébiscitent-ils davantage les voitures d’occasion ?

D’après une étude de l’observatoire Cetelem, en Janvier 2022 il s’est vendu 109 245 véhicules de plus de 15 ans contre 102 899 immatriculations de véhicules neufs. Des chiffres qui posent des questions sur l’avenir de l’automobile en France.

Une nouveauté ?

Le marché de l’occasion est depuis longtemps plus porteur en France, en 2021 il a été vendu 6 millions de véhicules d’occasion contre 1,66 million de voitures neuves. Nous avions déjà pu constater que les Français plébiscitaient davantage le marché de l’occasion mais c’est bien la première fois que le chiffre de véhicules de plus de 15 ans vendus arrive à ce niveau.

Les Français ne sont plus séduits par les véhicules neufs ?

Cette tendance est surprenante, d’autant plus que nous savons que plusieurs villes vont céder à la tentation d’appliquer des ZFE (zone à faibles émissions) qui restreignent l’accès des centres-villes pour les véhicules anciens. Les Français devraient donc se tourner en toute logique vers des véhicules neufs ou récents. Une hypothèse peut être faite, celle où des Français achètent des véhicules les moins chers possible car la voiture n’aurait plus une place centrale dans leur vie. On peut y ajouter que le marché des véhicules dit « Yougtimer » est en plein essor, ce sont des véhicules qui ont une vingtaine d’années au minimum dont l’attrait est redécouvert, leurs ventes entrent dans les statistiques de l’étude.