Les boites noires deviennent obligatoires dans les automobiles

Ce 1er mai 2022 les boîtes noires sont devenues obligatoires dans les véhicules neufs. On vous explique le fonctionnement de cet équipement jusqu’à présent réservé à l’aviation.

L’objectif principal de ces boîtes noires est de clarifier les causes et responsabilité d’un accident pour les assureurs et les forces de l’ordre. Pour cela, l’équipement enregistre la vitesse, les phases d’accélération et de freinage, le régime moteur, le port de la ceinture de sécurité ou encore l’intensité du choc.

À la différence des boîtes noires d’avion, les conversations dans l’habitacle ne sont pas enregistrées. Cependant, on peut se poser la question de l’utilité d’un tel équipement traquant les gestes du conducteur sans l’apport d’une dashcam. Est ce vraiment utile de savoir ce que fait le conducteur sans avoir la situation sous les yeux ? Dans le domaine aérien, les boîtes noires ont plutôt intérêt pour déterminer la panne qui a causé la chute de l’appareil. Ici, l’équipement semble plus un outil pour déterminer la responsabilité du conducteur dans l’accident que pour améliorer la fiabilité du véhicule.