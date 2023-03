Le PDG de Renault ne souhaite plus développer de voitures thermiques

Le monde automobile est en pleine mutation. En effet, la transition énergétique tend à faire passer les véhicules thermiques vers des véhicules électriques mais l’affaire opposant l’Allemagne à l’UE sur l’interdiction de vente des voitures thermiques relance le débat. Luca Di Meo PDG de Renault semble de son côté avoir bien fermé la porte aux voitures thermiques.

Des investissements trop importants pour revenir aux moteurs thermiques

Pour développer les voitures électriques les constructeurs ont fait d’importants investissements mais ce n’est pas tout puisque les fournisseurs se sont aussi adaptés à grands frais et les gouvernements poussent aussi vers la voiture électrique. Des investissements importants qui motivent Luca Di Meo, le PDG de Renault a expliqué que les investissements sont trop importants pour revenir maintenant dans le développement des véhicules thermiques.

On comprend donc que pour Renault ce sera électrique et pas autrement puisque la marque au losange investit dans le milieu. Il faut donc se résoudre à avoir une majorité de véhicules électriques dans les années à venir, peu importe si c’est la solution la plus efficace pour la planète car des investissements importants ont été faits. Il faut donc s’y résigner, même si des véhicules thermiques peuvent être vendus neufs après 2035 s’ils utilisent un carburant de synthèse neutre en carbone, les constructeurs ont décidé que l’avenir de l’automobile sera électrique, l’e-fuel peut être une opportunité selon Luca Di Meo mais il est peu probable de le voir dans la gamme du constructeur au losange.