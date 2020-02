Peugeot se lance sur le marché du pick-up avec le Landtrek, mis au point avec un partenaire chinois. Mais il n’a pas prévu de vendre ce modèle chez nous.

Les pick-up ne sont pas très présents sur les routes d’Europe de l’Ouest. Mais au niveau international, le segment est important. Rien que pour la taille dite « midsize », avec une tonne de charge utile, c’est plus de deux millions de livraisons par an (Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi L200…). De quoi susciter l’intérêt de Peugeot, qui a grand besoin d’internationaliser ses ventes. Et le Lion n’a pas été refroidi par les échecs des Fiat Fullback, Mercedes Classe X et Renault Alaskan !

Le modèle de Peugeot, nommé Landtrek, va toutefois se concentrer sur des zones où il y a une réelle demande pour ces engins et où Peugeot est déjà bien implanté. Le véhicule sera ainsi lancé en fin d’année en Amérique Latine et en Afrique subsaharienne, où la marque a proposé la 504 pick-up jusqu’en 2005 ! Il n’est pour l’instant pas prévu de le commercialiser en Europe.

Présentation soignée

Le Landtrek n’est pas un rebadgage d’un modèle existant, pratique courante dans le milieu du pick-up pour les nouveaux venus. Il a été développé par PSA. Mais le français n’était pas seul, il s’agit d’une coopération avec une marque chinoise, Changan. Une version chinoise existe déjà. Il a donc fallu faire des concessions sur le plan du style. Certes, la grande calandre est bien typée Peugeot, mais le reste semble impersonnel. Il n’y a pas de grands sabres lumineux ici, juste de petites dents !

A bord, c’est mieux, car on retrouve des éléments du i-Cockpit, avec un grand écran tactile 10 pouces façon tablette et une rangée de touches piano. Il n’y a en revanche pas d’instrumentation en hauteur, au-dessus du volant. La présentation est soignée pour un engin typé utilitaire. Avec un choix à l’avant entre deux sièges individuels ou banquette trois places, jusqu’à six personnes peuvent voyager à bord.

Le Landtrek sera proposé en version simple et double cabine, avec des longueurs de 5,39 et 5,33 mètres. La benne de la simple cabine peut recevoir trois euro-palettes. Sous le capot, Peugeot a prévu un bloc 2.4 essence turbo de 210 ch et un diesel 1.9 de 150 ch. Heureusement, contrairement aux SUV de la marque, une transmission intégrale est bien sûr prévue, avec gamme de vitesses courtes.