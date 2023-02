Land Rover Range Rover Velar : restylage pour le plus sexy des Range Rover

Le Land Rover Range Rover Velar ou plus communément appelé Range Rover Velar est sur le marché très concurrentiel des SUV depuis 2017. Cependant le temps ne semble pas avoir d’emprise sur son style. Et pour cause, le dessin très épuré et sensuel du SUV anglais a déjà été restylé. Voici qu’après 6 ans de carrière Land Rover lui offre une troisième jeunesse avec un nouveau restylage. Découverte des principales nouveautés apportées au SUV.

Un restylage subtil

Il est toujours difficile de restyler un véhicule pour lequel le design tend à faire l’unanimité. Pour de nombreux véhicules, l’exercice n’a pas été concluant et avec le temps la première phase reste souvent la plus belle. Il est donc crucial d’être habile pour restyler le Ranger Rover Velar. En effet, son style est séduisant et il l’est toujours avec ces évolutions esthétiques qui ne dénaturent pas le véhicule.

Ainsi on retrouve une nouvelle calandre et des nouveaux optiques LED Pixel. L’arrière évolue avec un bouclier arrière qui intègre de nouvelles sorties d’échappement et de nouveaux optiques. Pour le reste l’essentiel de ce qui fait le charme du Velar reste présent, on peut toujours apprécier les optiques effilés, les poignées de portes dissimulées dans la carrosserie ainsi que la ligne de toit fuyante. Pour sublimer ce coup de crayon, deux nouvelles teintes arrivent au catalogue. Il s’agit du Metallic Varesine Blue et du Premium Metallic Zadar Grey.

Un habitacle qui se modernise

Dans l’habitacle on remarque aussi des évolutions, les passagers pourront profiter du nouvel écran tactile de 11,3 pouces qui est incurvé et qui intègre le système d’infodivertissement Pivi Pro. Plus de cuir dans l’habitacle mais des selleries faites dans des matériaux plus respectueux de l’environnement, il faudra s’y faire car cela tend à devenir la nouvelle norme chez les constructeurs pour réduire l’impact environnemental de la production. C’est donc de la laine et du polyuréthane que l’on retrouve à bord. L’habitacle peut être configuré selon 4 teintes Cloud, Caraway, Deep Garnet et Raven Blue.

Hausse de l’autonomie pour la motorisation hybride rechargeable

La motorisation hybride rechargeable nommée P400e améliore son autonomie électrique. Il pouvait parcourir jusqu’à présent 53 km en tout électrique selon le cycle WLTP, cette autonomie passe à 64 km grâce à la batterie de 19,2 kWh. Ce rayon d’action électrique est suffisant pour lui éviter le malus au poids. En bref, cette motorisation toujours dotée de la mécanique essence Ingenium de 2,0 litres développant 300 chevaux et d’une machine électrique de 143 chevaux lui permet d’annoncer une puissance cumulée de 404 chevaux et 604 Nm.

La recharge de cette batterie de 19,2 kWh est annoncée comme rapide par Land Rover puisqu’elle peut se faire en seulement 30 minutes pour passer de 0 à 80% à l’aide d’un chargeur de 50 kW. À la maison avec un courant 7 kW, il sera possible d’effectuer une charge complète en environ 2 heures 30.

Un diesel doté d’une micro-hybridation

Land Rover met aussi en avant la motorisation diesel D200 Ingenium du Range Rover Velar. Avec son moteur de 2.0 litres de cylindrée et système d’hybridation 48V, il peut proposer une puissance de 204 chevaux et un couple de 430 Nm.

Prix

Pour vous offrir la troisième version de cette première génération de Land Rover Range Rover Velar, il faut préparer un budget de 70 500€ qui donne accès à l’entrée de gamme.