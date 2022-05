Land Rover Range Rover Sport : présentation de la troisième génération

Le Land Rover Range Rover Sport en arrive à sa troisième génération qui apporte un nouveau style extérieur ainsi qu’un important lot de technologies dans l’habitacle et sous le capot.

Massif

La face avant de ce Range Rover Sport troisième du nom est massive, si les feux et la calandre ont été réduits l’impression dégagée par la partie avant du véhicule est massive. Cela est dû à un capot haut mais aussi à des prises d’air séparées renforçant son effet de largeur.

L’arrière est lui aussi massif, Le bandeau noir entre les deux feux incluant la dénomination Range Rover. Cet élément renforce aussi l’impression de largeur du véhicule. Le bas de pare-chocs adopte un diffuseur noir avec deux sorties d’échappements chromées.

Si le dessin de certains éléments comme la calandre, les optiques ou les poignées de porte affleurantes rapprochent ce nouveau Ranger Rover Sport du style du Velar, il est cependant bien plus massif dans son style. Land Rover a réussi à donner deux effets différents sans créer de fossé stylistique entre les deux véhicules relativement proches dans la gamme.

Intérieur technologique

Dans l’habitacle de ce Range Rover Sport, la technologie vous saute aux yeux. En effet, l’écran Pivi Pro de 13,1 pouces est incurvé et flotte sur la planche de bord, ce système est doté évidemment de l’Apple CarPlay et de l’Android Auto mais aussi d’Alexa, l’assistante vocale d’Amazon. De plus, le combiné d’instrumentation est lui aussi numérique au format de 13,7 pouces.

En plus de la technologie, ce Range Rover Sport est aussi au petit soin pour ses passagers. Le véhicule reçoit une sellerie cuir complète qui n’en doutons pas pourra être choisi dans une large palette de teintes de peau, les sièges avant sont chauffants, ventilés et massant pouvant se régler sur 22 positions. Des sieges où prennent place des enceintes du système sonore Méridian, equiepement qui peut comporter jusqu’à 29 haut-parleurs.

Nouvelle motorisation

Cette nouvelle génération de Range Rover Sport permet au constructeur britannique d’inaugurer une nouvelle motorisation dans sa gamme. La P510e Electric Hybrid comprend le bloc Ingenium 3,0 litres à 6 cylindres essence avec un moteur électrique de 105kW. La puissance cumulée offre 510 chevaux et 700 Nm de couple, ce qui lui permet de passer de 0 à 100km/h en 5,4 secondes et est capable d’atteindre une vitesse maximale de 242 km/h. Cette nouvelle déclinaison Hybride rechargeable permettrait au Range Rover Sport P510e de rouler 113km en électrique.

Large choix de motorisations

Une autre déclinaison hybride rechargeable est proposée au catalogue avec la version P440e, moins puissante elle affiche quand même 440 chevaux et 620 Nm de couple.

Des hybridations légères de 48V existent également avec le 3,0 litres Ingenium portant sa puissance à 360 chevaux ou 400 chevaux.

Land Rover n’abandonne pas le diesel et offre 3 propositions du Range Rover Sport fonctionnant avec ce carburant. Le 6 cylindres de 3,0 litres est disponible sous 3 appellations D250, D300 et D350 qui font respectivement 250, 300 et 350 chevaux aidés là aussi par une hybridation 48V.

Enfin pour compléter pleinement cette offre de motorisations déjà accrue, Land Rover annonce une version 100% électrique du Range Rover Sport d’ici 2024.

Prix

Le prix de ce nouveau Land Rover Range Rover Sport est annoncé à 79 125 livres sterling soit 92 443€. Le choix de finitions sera presque aussi large que celui des motorisations permettant d’avoir un véhicule à son usage.