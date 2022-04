Lancia : du nouveau sur les routes en 2024 ?

Depuis la fusion de PSA et FCA, le groupe Stellantis lance beaucoup de renouvellements dans les gammes et les marques. C’est maintenant au tour de Lancia de voir du nouveau dans sa gamme pour l’instant très vieillissante et limitée.

Renouveau

Lancia est une marque très ancienne venant d’Italie. Fondée en 1906 et ayant échappé plusieurs fois à l’arrêt de son activité, Stellantis ne compte pas enterrer Lancia et annonce un véritable renouveau avec 3 nouveaux modèles prévus. L’objectif est de replacer l’Ypsilon et de relancer la marque avec l’apparition d’une nouvelle génération de cette dernière dès 2024.

Électrification

La marque latine se relancera avec les technologies du XXI ème siècle avec une version électrique de l’Ypsilon. Il semble logique que la citadine Lancia bénéficiera d’une plateforme déjà existante dans le groupe, certainement celle de la Peugeot 208 disposant déjà d’une version électrique. Un partage de technologie qui permet d’élargir l’offre du groupe à moindre coût.

Outre cette nouveauté, deux autres modèles devront faire leur apparition dans la gamme dès 2026. Lancia Aurelia et Lancia Delta auront aussi des plateformes et motorisations du groupe. Néanmoins, à terme les motorisations thermiques devraient être remplacées par des versions électriques. La marque prévoit comme par exemple Jeep dans le groupe de devenir 100% électrique en 2028.