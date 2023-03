Lamborghini : on connait les détails du prochain V12 hybride

La Lamborghini Aventador a tiré sa révérence et avec elle celle du moteur V12 atmosphérique. Cependant, cette architecture devrait bientôt revenir dans la gamme du constructeur italien toujours sans l’utilisation de suralimentation. On vous explique tout ce que l’on sait du prochain moteur de la marque de Sant’Agata Bolognese.

12 cylindres et 3 moteurs électriques

Dans cette prochaine Lamborghini on retrouve un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée. Selon les informations de la marque au taureau, il s’agit ici du moteur le plus performant et plus léger réalisé par la marque. Son poids est annoncé à 218 kg soit 17 kg de moins que celui de l’Aventador. En ce qui concerne sa puissance, il est promis pour 825 chevaux à 9250 tours tandis que le couple est de 725 Nm à 6750 tours, il n’a rien perdu de son appétit pour les hauts régimes.

Les nouvelles normes écologiques obligent Lamborghini à utiliser des moteurs électriques mais dans le cas présent, personne ne devrait se plaindre. En effet, par l’ajout de ces moteurs électriques Lamborghini n’en a pas profité pour réduire la cylindrée du moteur ou même lui ajouter des turbos, non la marque est restée fidèle à la plus pure des mécaniques automobile qui devrait encore rugir pendant quelques années.

Les moteurs électriques servent les performances, on en compte 3. Un est intégré dans la boîte de vitesses, cette dernière est pour la première fois derrière le moteur. On retrouve les deux autres moteurs sur le train avant alimentant chacun une roue, chacun développe 350 Nm de couple tandis que celui entre le moteur et la boîte apporte 150 Nm de couple. De ce fait, Lamborghini annonce une puissance cumulée de 1015 chevaux.

Une batterie au lithium-ion pour alimenter les moteurs électriques

Cette nouvelle mécanique devrait être lancée avec la LB744 qui va dissimuler une batterie au lithium-ion dans ce qui était jadis le tunnel de transmission. En effet, bien que la LB744 reste équipée de 4 roues motrices comme l’Aventador, elle va pouvoir se passer d’arbre de transmission car les roues avant seront entraînées par les moteurs électriques directement installées sur l’essieu avant. Le poids devrait être en augmentation mais pas le centre de gravité car la batterie, élément lourd de la voiture, sera installée au plus bas sur le châssis abaissant ainsi le centre de gravité.

La capacité de la batterie sera suffisante pour permettre à la Lamborghini LB744 de rouler quelques kilomètres en tout électrique, cela va participer à réduire ses émissions de CO2 de 30%. Quelques kilomètres seulement car avec sa capacité de 3,8 kWh il ne faut pas s’attendre à rouler souvent en électrique. Cependant il sera possible de la recharger en seulement 30 minutes avec un courant à 7kW. Enfin, le moteur V12 peut aussi recharger cette batterie en 6 minutes seulement.