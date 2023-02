Lamborghini Invencible et Autentica : cette fois-ci c’est la fin

Lamborghini a déjà annoncé un futur électrifié s’appuyant sur la fée électricité pour donner encore plus de jus à ces mécaniques de feu. Cependant, c’est pour l’instant le futur de Lamborghini et dans le présent la marque nous fait vivre les derniers instants de son moteur V12 atmosphérique. Un moteur attaché au constructeur de Sant’Agata Bolognese puisqu’il est présent dans sa gamme depuis le début, avec la Lamborghini Aventador Ultimae on pensait qu’elle était la dernière Lamborghini à jouir de cette mécanique mais la marque au taureau nous prend par surprise et utilise le V12 pour nous charger une ultime fois.

Deux modèles uniques

Ces deux modèles reprennent la base de l’Aventador avec son châssis monocoque carbone et bien sûr le V12 6,5 litres qui développe dans ces deux exemplaires uniques 780 chevaux et 720 Nm, la transmission est toujours assurée par une boîte de vitesses ISR à sept rapports et 4 roues motrices. Et pour assurer une bande-son à la hauteur des performances de cette mécanique, elles sont équipées d’un échappement qui comprend des sorties en Inconel (alliage utilisé principalement dans l’aérospatial).

Avec le toit elle s’appelle Invencible

Lamborghini présente un coupé et un cabriolet. Commençons par cette Lamborghini Invencible et son toit fixe, elle s’habille d’une robe de soirée rouge Rosso Efesto tandis que carbone présent tire lui aussi sur la couleur rouge. Et ce n’est pas tout, le centre de design Lamborghini Centro Stile a eu l’intention d’assortir des éléments avec la teinte de cette robe. Ainsi on retrouve des étriers de frein Rosso Mars et des écrous de jantes en carbone rouge.

Cote style on retrouve des inspirations venant de la Veneno ou encore de la Sesto Elemento. On pense à la première en voyant son bouclier avant rasant le bitume avec des optiques faisant un angle mais la filiation avec la deuxième est plus marquante lorsque l’on voit son capot arrière reprenant des prises d’air de formes hexagonales et un aileron fixe. Les optiques arrière reprennent aussi cette forme hexagonale.

Sans le toit elle s’appelle Autentica

Sa sœur presque jumelle est un cabriolet qui se dote d’une robe grise Grigio Titans avec des éléments en noir mat tandis que des rappels jaunes se trouvent partout sur la supercar que ce soit sur la carrosserie ou l’habitacle. Ce dernier cabriolet au moteur V12 de Lamborghini (pour l’instant peut-être) n’est pas doté d’un aileron conventionnel mais d’un aileron en deux parties qui guide le flux d’air. Sur celle-ci aussi on retrouve des hexagones ici et là, sur le capot ou les optiques arrières.

Deux chanceux clients

Ces deux Lamborghini sont donc des exemplaires uniques qui ont été développés en collaboration avec leur futur propriétaire. Mais avec ces deux versions, on attend. On attend le futur de Lamborghini, nous sommes bien contents de voir que la marque continue de faire rêver mais il s’agit ici de deux nouvelles versions parmi les nombreuses qui dérivent de l’Aventador qui ont en plus dû être vendu à prix d’or.