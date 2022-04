Lamborghini Huracan : 20 000 exemplaires produits

Les supercars sont généralement produites en petite série qui ne se compte parfois même pas en millier. Cependant, la Lamborghini Huracan a connu un tout autre destin puisque le constructeur de Sant’Agata Bolognese célèbre son vingt-millième exemplaire produit.

La bonne stratégie

Depuis le rachat par le groupe Volkswagen, Lamborghini se porte mieux. Dans les années 1990 et 2000, Ferdinand Piech alors à la tête de Volkswagen s’est lancé pour ambition de créer le plus grand groupe automobile au monde et Lamborghini qui était dans une période compliqué s’est vu racheté par VAG.

L’objectif était de faire des voitures plus fiables mais aussi plus faciles, cela a commencé par la première petite Lamborghini de l’ère Volkswagen, la Gallardo. Avec son V10, ses 4 roues motrices et son confort en nette progression par rapport à une Diablo, elle a été un succès pour le constructeur puisqu’il s’en était vendu 14 022 exemplaires avant son remplacement en 2014 par l’Huracan.

L’Huracan reprend la même recette et l’améliore, toujours un V10 atmosphérique, 4 roues motrices et un bon confort pour une supercar, une formule qui plaît encore plus que pour la Gallardo car Lamborghini en a pour l’instant produit 20 000. 32% des voitures produites sont vendues aux Etats-Unis et 60% sont entièrement configurées via le programme Ad Personam.

Une version STO pour le numéro 20 000

Hasard ou pas, la vingt-millième Huracan sorti de fabrication est la plus radicale, la STO. Elle est dans une livrée Grisio Acheso Matt choisie par le propriétaire, un Monégasque qui aura la chance d’avoir une voiture encore plus exceptionnelle par son côté symbolique. C’est la première fois que le constructeur atteint ce chiffre de vente.

Des multiples versions en 8 ans

L’Huracan est maintenant âgée de 8 ans et le constructeur au taureau n’a cessé de l’améliorer au gré de différentes versions. La première version du lancement en 2014 au salon de Genève est la LP 610-4 avec déjà 610 chevaux du V10 5,2 litres, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et a une vitesse de pointe de 325 km/h. En 2015, arrive une version propulsion, la LP 580-2 est moins puissante mais plus légère. Pour l’année 2016, Lamborghini lance l’Huracan Performante qui signe le record du Nurburgring pour une voiture de série. En 2019, il est l’heure du restylage avec Huracán EVO, elle gagne en puissance pour atteindre 640 chevaux, la version propulsion LP610-2 est conservée avec une puissance de 610 chevaux cette fois-ci. En 2021, Lamborghini présente une dévoreuse de circuit la STO et très récemment la version Tecnica qui est vraisemblablement la dernière évolution avant le remplacement du modèle à succès.

Au service de l’Italie

Nos voisins italiens ont du goût, la mode, la nourriture, l’architecture et cela va jusqu’à leur police. En effet, les carabiniers ont la chance d’être équipé de quelques Huracan. Un partenariat qui avait déjà fait grand bruit à l’époque de la Gallardo et qui a permis en 2021 de relier Padua à Rome en un peu plus de deux heures pour une distance de 489km lors d’un transfert d’organe.