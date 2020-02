A quelques semaines de son arrivée dans les concessions françaises, la Golf 8 dévoile ses premiers prix, avec quatre moteurs et deux finitions spéciales pour le lancement.

Les carnets de commandes de la nouvelle Golf sont enfin ouverts. La huitième génération commence sa carrière avec une offre limitée. Il y a bien quatre moteurs, mais seulement deux niveaux de finition. Ce sont des versions spéciales pour les débuts commerciaux, nommés First. L’équipement est complet, ce qui entraîne un prix d’accès bien plus élevé que la concurrence, avec ici 29.160 €.

Le niveau Life 1st fait le plein d’aides à la conduite avec le freinage d’urgence à détection des piétons, l’aide au maintien dans la voie avec correction de trajectoire, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le détecteur de fatigue du conducteur… Côté multimédia, c’est aussi généreux, avec navigation sur écran tactile 10 pouces, connectivités Apple Car Play et Android Auto, communication Car2X (la voiture reçoit des infos via d’autres autos équipées du système), commandes vocales, chargeur des smartphones par induction… Il y a aussi la climatisation, l’instrumentation numérique, les jantes 16 pouces ou encore les phares et feux LED.

Le niveau Style ajoute les jantes 17 pouces, les antibrouillards, l’éclairage d’ambiance LED, les feux de route automatiques et l’assistance à la conduite sur voie rapide.

Du côté des moteurs, on trouve en essence le 1.5 TSI de 130 ch, avec boîte manuelle 6 rapports, et le nouveau 1.5 eTSI de 150 ch avec boîte double embrayage DSG 7 rapports et une micro hybridation (alterno-démarreur). En diesel, le 2.0 TDI est décliné en 115 et 150 ch.

L’offre sera rapidement complétée, avec les finitions habituelles, mais aussi des essences moins puissants, et les hybrides rechargeables.

Les prix