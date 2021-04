La pollution à Annecy inquiète de plus en plus

Depuis quelques années, la ville d’Annecy rencontre des problèmes de pollution atmosphérique. L’État oblige désormais de plus en plus de métropoles et agglomérations à prendre des mesures strictes pour retrouver et préserver une qualité de l’air satisfaisante. Des actions concrètes comme la circulation différenciée ont ainsi été mises en place dans l’ensemble du territoire, afin de limiter la pollution dans la ville. En quoi cela consiste-t-il ? Quels sont les objectifs ? Focus sur les mesures prises par la ville d’Annecy en matière de lutte contre la pollution.

Pollution à Annecy : une situation inquiétante

Cela fait quelque temps que la ville d’Annecy est en vigilance orange en raison d’une inquiétante augmentation de la pollution de l’air ambiant. Une situation causée par les transports routiers et la circulation des véhicules polluants. Face au problème, Annecy est dans l’obligation d’établir un plan de protection de l’atmosphère (PPA).

La qualité de l’air, c’est l’affaire de tous : la mise en place de vignettes antipollution

La qualité de l’air est un enjeu important pour l’environnement et pour le bien-être de tous. Respirer un air pur permet de rester en bonne santé et d’éviter les maladies respiratoires. À ce titre, chacun doit agir avec vigilance, principalement au niveau de la circulation et du stationnement.

D’après les dernières estimations du rapport de l’Agence Européenne de l’Environnement, les concentrations de particules fines sont responsables de près de 391 000 décès prématurés dans les pays membres de l’Union Européenne. En outre, le coût sanitaire de cette pollution de l’air est exorbitant. C’est pourquoi, il faut interdire la circulation des voitures polluantes dans les zones à faibles émissions mobilité, comme Annecy.

Pour réduire la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé humaine, tous les citoyens doivent s’impliquer dans la lutte contre la pollution de l’air : privilégier les transports en commun et les déplacements actifs (marche à pied, vélo…). Au-delà de ces mesures, les automobilistes doivent aussi se procurer une vignette antipollution auprès de vignette-pollution.org ou sur le site du Ministère de la transition écologique. La vignette Crit’Air permet de distinguer les véhicules ayant l’autorisation de circuler (véhicules les moins polluants) lors des périodes de circulation différenciée pendant les pics de pollution.

Circulation différenciée : la réglementation antipollution

Après Grenoble et Paris, c’est au tour d’Annecy d’appliquer le plan de protection de l’atmosphère imposé par la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie). Cette réglementation l’oblige à restreindre et à limiter la circulation des véhicules polluants sur son secteur géographique lors des pics de pollution. C’est aussi dans le cadre de ce plan de protection que la circulation différenciée est imposée.

Un pic de pollution, c’est quoi ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qu’est un pic de pollution. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une période pendant laquelle la présence de microparticules dans l’atmosphère est très élevée. Une trop grande quantité de ces polluants dans l’air peut avoir des effets négatifs sur la santé et sur l’environnement, ce qui oblige les villes concernées à prendre des mesures strictes. C’est le cas d’Annecy qui connaît régulièrement des pics de pollution ces dernières années.

Qu’est-ce que la circulation différenciée ?

La circulation différenciée est une mesure mise en place par les autorités pour réduire l’affluence des voitures polluantes dans une zone précise (communes, ensemble de communes, villes…). Ces restrictions sont temporaires (lors des pics de pollution uniquement) et s’appliquent aux véhicules de catégories 4 et 5. Les véhicules qui ne répondent pas aux normes d’émissions n’auront donc pas accès au secteur ou à une partie de celui-ci.

La circulation différenciée dans la ville d’Annecy

Si vous habitez dans les environs d’Annecy ou que vous y passez régulièrement, sachez que la ville a activé la circulation différenciée en centre-ville en raison d’une importante pollution atmosphérique. Cette situation l’oblige à mettre en œuvre des dispositifs stricts, comme :

La restriction de circulation des véhicules polluants dans certaines zones de la ville (correspondant à la zone 30)

(correspondant à la zone 30) L’incitation de la population à prendre des transports en commun

La limitation des vitesses sur les axes routiers

Les restrictions liées à la circulation différenciée s’appliquent à tous les usagers roulant dans la zone concernée. Elles sont cependant levées à partir de minuit.

Les dispositions prises par Annecy pour faire face aux pics de pollution

Depuis l’annonce de la circulation différenciée, plusieurs mesures ont été prises pour réduire la pollution atmosphérique. Celles-ci ne s’appliquent pas seulement aux zones de circulation restreinte (ZCR), mais à l’ensemble du territoire lorsque les seuils d’alerte sont dépassés.

Les vignettes antipollution

Les vignettes antipollution ou vignettes Crit’Air sont des pastilles que l’on appose sur le pare-brise des voitures, des motos et des voitures légères pour indiquer leur niveau de pollution. Ces autocollants sont indispensables pour identifier les véhicules qui sont autorisés à circuler dans les zones où la circulation différenciée est activée.

Autrement dit, les voitures qui ne possèdent pas de vignette antipollution ne sont pas autorisées à rouler dans les villes ou les communes qui ont mis en place des restrictions de circulation.

L’apposition d’une vignette anti-pollution est obligatoire pour tous les véhicules s’ils souhaitent circuler librement. Elle est attribuée en fonction de deux critères : l’âge du véhicule (la date de première immatriculation) et le type de motorisation. Il existe ainsi 6 catégories de vignette antipollution : plus le chiffre inscrit sur la vignette est élevé, plus le véhicule est polluant.

La vignette verte (niveau 0) : véhicules électriques et hydrogène

La vignette violette (niveau 1)

La vignette jaune (niveau 2)

La vignette orange (niveau 3)

La vignette bordeaux (niveau 4)

La vignette grise (niveau 5)

Avoir un certificat qualité de l’air est obligatoire pour pouvoir circuler dans le territoire d’Annecy. C’est ce qui permet de contrôler la circulation et la pollution atmosphérique. Dans cette ville, seules les vignettes 0, 1, 2 et 3 sont autorisées à entrer dans la zone de circulation différenciée. Au-delà de la catégorie 3, les véhicules ne peuvent ni entrer ni accéder au parking municipal.

Le forfait antipollution

Compte tenu de la situation alarmante à Annecy, l’État a aussi mis en place un forfait antipollution pour limiter la pollution de l’air et la circulation des véhicules particuliers. Le but est d’inciter la population à prendre les transports en commun en leur permettant de se déplacer partout dans la ville avec un tarif forfaitaire.