La Peugeot 208 élue Voiture de l’Année 2020

La nouvelle 208 a remporté le titre très convoité de Voiture de l’Année 2020 en Europe. Elle a devancé la Tesla Model 3.

Cocorico. Une voiture française a été élue Voiture de l’Année 2020 (Car of the Year) en Europe. Il s’agit de la nouvelle Peugeot 208. Le prix est décerné suite au vote d’un jury composé de 60 journalistes européens (issus de 23 pays du Vieux Continent). Ceux-ci avaient 25 points à distribuer parmi les sept finalistes (au moins 5 voitures doivent avoir des points, une seule peut avoir la note maximale permise de 10 points). La 208 en a récolté au total 281.

Elle a terminé devant la Tesla Model 3, qui a eu 242 points. Le podium est complété par la Porsche Taycan, surprenante troisième avec 222 points. La grande rivale de la 208, la Renault Clio, a fini quatrième avec 211 points. On se dit que le côté plus extravagant et original de la Peugeot a séduit le jury face au conservatisme de la Clio, pourtant plus polyvalente avec une meilleure habitabilité. En cinquième position, il y a le Ford Puma avec 209 points. Les Toyota Corolla et BMW Série 1 terminent en bas de classement, avec 152 et 133 points.

Mine de rien, c’est la troisième fois que la Marseillaise retentit dans cette élection depuis 2014… et la troisième fois grâce à Peugeot ! Le Lion avait gagné en 2017 avec le 3008 et en 2014 avec la 308. La nouvelle 208 succède au SUV électrique Jaguar I-Pace.