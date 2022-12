La Honda Civic Type R de Max Verstappen à vendre

Alors que la nouvelle Honda Civic Type R FL5 est lancée par Honda, le pilote de Formule 1, l’ancienne voiture de Max Verstappen se sépare, une Honda Civic Type R FK8 est à vendre. Une voiture chouchoutée, vendue aux enchères qui pourrait voir son prix s’envoler.

Voiture Honda pour pilote d’Honda

Max Verstappen est deux fois champion du monde de F1. Après un titre 2021 obtenu à l’arraché face à Lewis Hamilton, la saison 2022 fut dominée et très nettement par le pilote hollandais roulant en Honda. Sa voiture de fonction ? Une Honda Civic Type R FK8 qui dispose de la signature de Verstappen sur le tableau de bord mais aussi à l’arrière de la voiture. Une voiture qui va se présenter aux enchères sur le site Catawiki.

Une voiture en superbe état

La voiture du pilote est en superbe état, elle affiche un kilométrage raisonnable avec seulement 58 500km mais aussi toujours stocké en intérieur. L’estimation est déjà élevée, les experts annoncent un prix de 50 à 60 000€ soit plus que la nouvelle version de la Civic Type R. Pourtant cette version n’est pas plus performante. Elle offre un moteur K20C de 320 chevaux et une vitesse maximale de 270 km/h.

Bien que son prix soit déjà élevé, son historique, son kilométrage et son histoire avec le pilote de formule 1 pourrait permettre à son prix de s’envoler. La mise en vente de cette voiture en fin de saison après le nouveau titre de Verstappen peut aussi sembler opportuniste.