La Gendarmerie remplace la Mégane RS par la Seat Leon Cupra

A l’issue d’un appel d’offres, la Gendarmerie a choisi une voiture espagnole pour remplacer les Mégane RS des brigades rapides d’intervention.

Depuis neuf ans, les BRI (Brigades Rapides d’Intervention) disposent de Renault Mégane RS (en déclinaison coupé de la troisième génération). Mais la française a fait son temps et la Gendarmerie est partie en quête d’une remplaçante. A l’issue d’un appel d’offres, c’est une marque espagnole qui a remporté la mise !

Seat a en effet annoncé que c’est sa Leon Cupra qui a été choisie par les forces de l’ordre. Un premier lot de 17 exemplaires sera livré avant la fin de l’année 2020. Avant cela, les espagnoles seront passées dans les ateliers du groupe Gruau à Laval, spécialisé dans l’adaptation des véhicules pour Police et Gendarmerie. Au programme : sérigraphie, installation de systèmes sonores et lumineux, renforcement des vitres…

La surprise, c’est que les gendarmes vont recevoir un véhicule pré-retraité ! Il s’agit en effet de l’ancienne Leon Cupra, alors que la nouvelle a été présentée en mars. Mais elle n’est pas encore en vente et c’est donc avec l’ancienne que Seat a participé à l’appel d’offres. Le véhicule retenu a un bloc 2.0 TSI de 290 ch. Il peut atteindre 250 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 6 secondes.

Ces nouvelles Leon seront donc utilisées par les BRI, afin de lutter notamment contre les gros excès de vitesse. Les gendarmes qui peuvent en prendre le volant suivent une formation dédiée. Parmi les critères à remplir pour être retenu, le modèle devait être capable de subir une utilisation intensive sur plus de 4 h et présenter une capacité de durée de plus de 1h30 moteur tournant en statique afin de pouvoir donner sa pleine puissance et atteindre sa vitesse maximale en quelques secondes en cas d’intervention sans que le moteur soit mis à mal.

C’est un joli coup pour Seat… et un mauvais pour Renault, qui a pourtant toujours une Mégane RS au catalogue. Elle propose même maintenant une plus pratique carrosserie 5 portes. Mais selon le Figaro, la Mégane aurait été plombée par son important malus.