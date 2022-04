La Corvette bientôt électrique ?

Quand on pense à une Chevrolet Corvette on pense aux muscle cars américains avec un gros V8 et pas du tout à une voiture hybride ou électrique. Pourtant cela pourrait bientôt changer suite à l’annonce de Chevrolet.

Hybridation

Les gros moteurs atmosphériques n’ont plus du tout la cote en Europe mais subsistent aux Etats-Unis. Néanmoins, il se pourrait également qu’outre Atlantique le V8 6,2 « LS » de la Corvette ne résiste plus si longtemps aux normes de pollution. General Motors prend les devants et annonce l’arriver d’une version hybride dès 2023 selon le mot du PDG de GM Mark Reuss.

Incertitudes

Pour l’instant, nous ne savons pas si Chevrolet va converser le V8 6,2 litres de la Corvette et l’électrifier ou effectuer l’opération sur une cylindrée plus petite et en conservant pourquoi pas la version actuelle au catalogue.

Ce qui reste sûr c’est que la Corvette restera brutale comme le montre cette vidéo d’une Corvette patinant au démarrage.