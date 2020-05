Kia Rio : un petit lifting et de nouveaux moteurs

La citadine de Kia passe par la case restylage. Les retouches sont légères. Le plus intéressant concerne l’équipement et les moteurs.

La Rio se fait plutôt discrète sur nos routes. D’ailleurs avec 4.800 ventes l’année dernière en France, elle fait moins bien que les Picanto, Sportage, Stonic ou encore Niro. Et dans sa catégorie, elle reste loin derrière la Hyundai i20 (8.300 ventes), la Skoda Fabia (9.900 ventes) ou la Suzuki Swift (11.400 ventes). Sur un segment ultra-concurrentiel, la garantie 7 ans ne suffit pas !

La marque espère peut-être que le lifting redonnera un coup de projecteur sur la Rio… même si on en doute déjà, dans la mesure où les retouches sont légères. Côté look, cette Rio restylée se contente d’un nouveau bouclier avant avec des prises d’air plus anguleuses. La calandre est un peu plus fine. Les phares peuvent être full LED. Il y a un nouveau type de jantes en 16 pouces et deux couleurs de carrosserie inédites.

A bord, l’écran tactile passe de 7 à 8 pouces. Côté instrumentation, pas de 100 % numérique mais un petit écran central promis de meilleure qualité. Il y a de nouveaux choix pour les éléments décoratifs. La présentation reste dans le coup. L’équipement l’est avec une belle dotation en matière d’assistances à la conduite. Selon les versions, il y aura : aide au freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif… La voiture gagne une fonction d’alerte redémarrage : si le véhicule devant vous avance mais que nous ne réagissez pas, vous êtes prévenu. Le système multimédia est mis à jour avec des infos connectées et une commande vocale.

Il y a du neuf sous le capot. La Rio se met à l’hybridation… ou plutôt la micro-hybridation. Le bloc 1.0 turbo essence gagne un système à alterno-démarreur, qui permet de réduire légèrement les consommations et émissions de CO2, à peu de frais. Les puissances ne changent pas, avec 100 ou 120 ch. Le 100 ch gagne au passage une boîte manuelle à 6 rapports. Il y a en option une double embrayage 7 rapports. En entrée de gamme, un 1.2 84 ch atmosphérique est présent. La Rio fait l’impasse sur le diesel.