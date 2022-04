Kia Niro Plus : une offre pour les taxis

Kia a récemment lancé la nouvelle version de son Niro mais le constructeur ne semble pas vouloir abandonner l’ancienne génération. En effet, le constructeur lance la version Plus du Niro orienté vers les taxis.

Plus long, plus haut

L’objectif de cette version était d’offrir plus de place aux passagers. Kia a donc repris les dimensions de son ancien Niro afin d’augmenter la, hauteur de 80mm et la longueur de 10mm. De même, les sièges sont plus fins, libérant ainsi de l’espace dans l’habitacle.

Hybride ou électrique ?

Dans sa version Niro Plus Taxi, la motorisation sera électrique en reprenant celle du Niro EV. L’écran tactile dans la planche de bord embarque des fonctions réservées aux taxis comme le taximètre mais aussi un GPS qui permet de localiser les bornes de recharge proches. Cette version n’est prévue pour l’instant que pour le marché intérieur de Kia, la Corée du Sud.

Le Niro Plus sera également accessible au particulier en différent légèrement. Cette version s’adresse aux professionnels en déplacement qui souhaitent utiliser leur véhicule pour travailler. Il est utilisable comme bureau selon Kia. Les nouvelles dimensions de ce Niro Plus permettront également de partir en vacances avec la famille une fois le travail terminé. Cette version sera disponible en Hybride (HEV), Hybride Rechargeable (PHEV) et en électrique (BEV).

Kia a prévu de confirmer les différentes régions ou ce Niro Plus (Taxi) sera disponible mais il a forte à parier que cette version reste réservée aux marchés et à certains pays émergents.