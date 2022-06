Kia EV6 GT : la version plus puissante sera dévoilée à Goodwood

Le Kia EV6 est le SUV électrique du constructeur Coréen. Ce dernier se lance dans la concurrence de la Tesla Model Y Performance en dévoilant ses prochains jours à Goodwood une version plus puissance du modèle. Découverte du Kia EV6 GT.

585 chevaux

Cette version plus sulfureuse du Kia EV6 embarque deux moteurs synchrones à aimants, un sur chaque essieu lui permettant d’obtenir une transmission à 4 roues motrices mais aussi une puissance conséquente de 585 chevaux et un couple de 740 Nm. Des caractéristiques qui permettent à cet EV6 GT de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre 260 km/h en vitesse de pointe. Ces performances dépassent d’un cheveu celles de son concurrent Tesla Model Y Performance. De plus avec un tarif de 67 690€, le Kia s’avère moins cher que la Tesla lui conférant un rapport prix / performance plus alléchant. Un comparatif entre ces deux véhicules électriques semble alors très intéressant dans les mois à venir.

Toutefois, ce n’est pas parce qu’il affiche des caractéristiques techniques séduisantes qu’il faut en attendre un comportement sportif. Kia a souhaité définir cet EV6 GT comme polyvalent et dynamique conférant un plaisir de conduite accru. Ainsi, cela passe par nouvelle version du différentiel électronique, de la direction ainsi que des suspensions.

424 km d’autonomie

Toujours en quête de polyvalence, Kia a conservé une autonomie intéressante sur l’EV6 GT lui permettant d’affirmer que selon la norme WLTP son rayon d’action atteint 424 km grâce à une batterie de 77,4 kWh. De plus, sa recharge rapide lui permet de passer de 10 à 80% de remplissage de batterie en seulement 18 minutes.

Cette déclinaison plus puissante de l’EV6 se laissera admirer au très chic Festival of Speed de Goodwood du 23 au 28 juin prochain. Cette nouveauté ne devrait pas chambouler le style déjà connu avec l’EV6. Il semblerait disposer d’un aileron plus conséquent, de jantes de 21 pouces, de boucliers spécifiques ainsi qu’un capot destiné au modèle.