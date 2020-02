Kia dévoile la quatrième génération du Sorento

Le grand SUV de Kia fait peau neuve, avec un look plus anguleux. Il fera ses débuts dans quelques jours au Salon de Genève.

Kia ne laisse pas à ses modèles le temps de vieillir. Cinq ans et demi après la troisième génération, voici la quatrième génération du Sorento. C’est le plus grand SUV proposé par la marque coréenne en Europe. Outre-Atlantique, il y a plus grand encore, avec le Telluride. Et c’est de ce modèle dont s’inspire le nouveau Sorento, qui adopte un look plus anguleux et plus musclé.

La face avant est ainsi plus large visuellement, avec des phares et une grille de calandre « nez de tigre » qui forment un bloc, surligné par une baguette de chrome. La prise d’air se prolonge par des décors qui remontent avant les roues. Au niveau du profil, si la custode garde sa forme très inclinée, il y a un nouvel insert chromé après les portes. Il est semblable à celui vu sur le break de chasse compact ProCeed, avec une forme d’aileron de requin. C’est l’arrière qui change le plus, avec de nouveaux feux verticaux en deux parties et un hayon plus sculpté.

A l’intérieur, le Sorento se met aux grands écrans, sans toutefois faire dans la surenchère. On trouve ainsi au centre un écran tactile de 10,25 pouces. Pour l’instrumentation, c’est 12,3 pouces. La présentation générale est horizontale, un agencement toutefois perturbé par les grands aérateurs verticaux, qui ne font pas très modernes. Kia indique que l’empattement est agrandi, ce qui devrait améliorer l’habitabilité. Le modèle peut embarquer 7 personnes.

Pour l’instant, Kia n’a pas encore dévoilé l’offre technique pour l’Europe. On sait juste que le modèle repose sur une nouvelle plate-forme. Il proposera aussi pour la première fois une motorisation hybride, qui devrait être rechargeable. Ce type de moteur devrait lui permettre d’assurer son avenir en France, les blocs purement thermiques devant être frappés par de gros malus.