Jeep : les Renegade et Compass disponibles en hybride rechargeable

Jeep est le premier membre du groupe Fiat-Chrysler à proposer l’hybride rechargeable, sur ses Compass et Renegade, avec deux niveaux de puissance.

Annoncés il y a plus d’un an au Salon de Genève, les Renegade et Compass à moteur hybride rechargeable, nommés 4xe, rejoignent enfin le catalogue de Jeep. Le spécialiste des SUV est le premier membre du groupe Fiat-Chrysler qui propose ce type de motorisation en Europe, avant Maserati, Alfa Romeo et Fiat. Un privilège qui peut s’expliquer par l’importance de faire baisser la moyenne CO2 de Jeep, alors que l’Europe s’apprête à sanctionner les groupes qui vendent des véhicules trop polluants.

Ces modèles associent un bloc essence 1.3 turbo à un bloc électrique de 60 ch. Celui-ci est placé sur l’essieu arrière, entrainant donc les roues arrière, ce qui permet d’avoir une transmission intégrale. Il y a deux puissances différentes pour le thermique, 130 ou 180 ch. Ce qui donne deux puissances cumulées de 190 et 240 ch. La batterie est la même : 11,4 kWh. Jeep annonce une autonomie électrique en cycle mixte (norme WLTP) de 42 à 46 km selon les modèles et variantes. La marque ne donne pas les temps de recharge.

Avec la configuration de 240 ch, le Renegade passe de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes. Pour le Compass, c’est 7,3 secondes. A noter qu’en électrique pur, la vitesse maxi est limitée à 130 km/h. Un mode de fonctionnement E-Save permet d’économiser la batterie pour rouler en électrique plus tard. La fonction E-Coaching surveille le style de conduite pour une gestion plus efficace de l’énergie.

Ces modèles restent sous les 50.000 € et ont une autonomie électrique en cycle urbain de plus de 50 km. Ils peuvent donc avoir le bonus de 2.000 €, mais dans des configurations d’équipements qui restent sous les 50 g/km de CO2.

Les prix

Renegade

4xe 190 ch > Brooklyn Edition : 38.700 €, Limited : 39.900 €.

4xe 240 ch > S : 42.500 €, Trailhawk : 42.500 €.

Compass

4xe 190 ch > Brooklyn Edition : 43.000 €, Limited : 44.500 €.

4xe 240 ch > Trailhawk : 46.000 €, S : 47.500 €.