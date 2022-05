Jap’n’car Festival 2022 : le rendez-vous japonais le 21 mai à Montlhéry

Le Jap’n’car Festival est un rassemblement sur l’autodrome de Linas-Montlhéry qui comme son nom l’indique regroupe exclusivement des voitures japonaises. Si les passionnés ont déjà réservé pour la plupart leur week-end de 21 mai 2022, les néophytes y sont aussi conviés afin de découvrir des modèles très exotiques.

Drift

La discipline phare du sport auto au Japon est sans aucun doute le drift. Si les présentations n’ont plus besoin d’être faites pour cette discipline spectaculaire à travers le monde, les démonstrations sont toujours des plus impressionnantes. Évidemment lors de quatrième Jap’n’car Festival, les voitures en dérapages ne manqueront pas et c’est la Team FT drift qui se chargera des démonstrations menées par le pilote Thimothée Cousin avec des Nissan 200SX S14 et Silvia spécialement modifiées.

Anniversaire de la Honda Civic

En 2022, la Honda Civic fête ses 50 ans. L’occasion pour Honda France d’être partenaire de l’événement en proposant un plateau de Civic de différentes générations réunies pour l’occasion.

Si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de la Civic pas de soucis. Ce sera également l’occasion de voir des véhicules peut courant en France, Mazda RX-7, Toyota Supra, Nissan Skyline GT-R ou encore Honda NSX seront certainement présentes dans les plus de 600 véhicules attendus. De plus, ces véhicules rouleront sur l’anneau de Linas-Montlhéry et un village d’exposants est présent sur l’évènement.

Il est dès à présent possible d’acheter vos tickets au tarif préférentiel 15€ en pré-vente contre 18€ sur place. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.