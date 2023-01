Jaguar I-Pace : léger lifting

Le Jaguar I-Pace est le premier véhicule électrique de la marque. Pour débuter l’année 2023, il évolue sur le plan esthétique mais pas sur le plan mécanique. Tout ce qu’il faut savoir de son évolution avec Abcmoteur.

Nouvelle calandre

Jaguar communique sur le fait que l’I-Pace garde ses formes athlétiques avec ses portes à faux courts et ses ailes galbées. Toutefois son design évolue légèrement avec une nouvelle calandre pleine sur la majorité de sa taille. De plus, les éléments de boucliers avant, du diffuseur et des bas de portières sont maintenant de couleur carrosserie.

Les jantes ont toutes de série la finition diamond turned tandis que les jantes de 22 pouces restent en option. Ces dernières évoluent aussi avec le Style 5069 qui devient satiné et avec des inserts en fibre de carbone. Pour finir, toutes les jantes de 22 pouces peuvent être commandées avec des pneus toutes saisons auto-obturants.

Pas de changement sous le capot

Le I-Pace garde sa motorisation électrique de 400 chevaux promettant une autonomie de 470 km grâce à la batterie de 90 kWh. Le débit électrique de charge reste de 100 kW. Avec ces arguments, difficile de convaincre face à la concurrence qui fait mieux. En ce qui concerne son tarif, il est disponible dès maintenant à partir de 93 100€.