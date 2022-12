Jaguar F-Pace 400E : une nouvelle batterie pour 2023

Le Jaguar F-Pace poursuit sa carrière dans la gamme du constructeur britannique. Après avoir connu des motorisations diesel et essence, le SUV se décline également en motorisation hybride. C’est l’une de ces dernières qui nous intéresse, en effet, le Jaguar F-Pace 400E va recevoir une nouvelle batterie pour 2023.

Une nouvelle batterie pour plus d’autonomie

La taille de la batterie alimentant le moteur électrique du F-Pace 400E grandie pour atteinte 19,2 kWh. Elle permet au Jaguar F-Pace 400E de parcourir jusqu’à 70 km en ville en tout électrique. De plus, le temps de charge n’est que de 30 minutes pour récupérer 80% de l’autonomie sur une prise en courant continue de 35 kW. Sur une Wallbox de 7 kW il faut compter un temps de charge complet en 2h30.

Plus de puissance ?

Bien que sa batterie électrique soit plus grande, le Jaguar F-Pace 400E ne gagne pas en puissance. Il développe toujours 404 chevaux et 640 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h s’effectue en 5,3 secondes grâce à l’efficacité de la transmission intégrale intelligente et d’une boîte de vitesses à 8 rapports. En ce qui concerne ses consommations, celles-ci sont en baisse grâce à la hausse de l’autonomie. Jaguar annonce seulement 1,6l/100km selon le cycle d’homologation WLTP et à peine 37g/km de CO2 toujours selon le même cycle.

Un équipement de série enrichi

Pour l’année 2023, le Jaguar F-Pace voit sa dotation de série enrichie avec à présent l’écran digital TFT, jantes de 19 pouces (d’autres diamètres plus grands sont disponibles en option). Ces équipements sont disponibles de série sur toute la gamme. Pour les versions R-Dynamic HSE, elles ont maintenant de série un ciel de toit en suédine Ebony.

Commande et prix

Les commandes des nouvelles versions 2023 du F-Pace sont dès à présent ouvertes. Cependant les nouveaux tarifs ne sont pour l’instant pas communiqués par le constructeur d’outre-manche.