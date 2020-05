Insolite : une nouvelle Alpine à 9.500 € mais…

Trouver une nouvelle Berlinette à prix cassé, c’est possible. Mais il n’y a pas que le prix qui est cassé !

La nouvelle A110 se fait encore rare en occasion et les modèles disponibles affichent une faible décote. Il n’est toutefois plus trop question de vendre des occasions au prix du neuf pour satisfaire des clients pressés ! Mais voici un modèle qui sort du lot. Issu de la série spéciale de lancement Première Edition, et donc numéroté, il est affiché à 9.500 € sur Le Bon Coin. Il n’a pourtant que 4.250 km au compteur. Est-ce là une faute de frappe ?

Non, vous l’aurez compris en voyant les images de l’annonce : il s’agit d’une épave ! Le vendeur, basé en Saône-et-Loire, ne le cache pas, écrivant en grosses lettres que c’est un véhicule accidenté avec procédure VE. La vente est réservée à un professionnel ou à l’export, la carte-grise devant notamment être retirée. Il est vrai qu’il y a énormément de travail. Les dégâts sont impressionnants, on ose imaginer la violence de l’accident pour que les parties avant et arrière soient écrasées à ce point.

L’annonce précise que le moteur est en revanche OK. On peut donc récupérer au moins le quatre cylindres 1.8 turbo de 252 ch. En revanche, pour l’échappement sport mentionné dans les équipements présents à l’origine, on pense qu’il faut oublier ! Quelques pièces de l’habitacle semblent intactes.

A ce prix, on peut se dire que cela peut faire une belle oeuvre d’art !