Inflation : vaut-il mieux acheter sa voiture à crédit ?

Acheter une voiture à crédit reste une excellente option, car vous allez profiter d’un taux relativement bas alors que l’inflation ne cesse de grimper. En effet, il est possible de contracter un prêt à la consommation à 2,34 % en moyenne avec une inflation aux alentours de 5,8 %. Alors si vous envisagez de changer de voiture, n’hésitez pas à le faire dans cette période.

Profitez d’un crédit auto avec un taux bas

Actuellement, vous pouvez acheter une voiture à crédit avec un taux de 2,34 % en moyenne. Bien évidemment, pour obtenir un ajustement, il faut prendre en considération votre situation personnelle, le montant de l’emprunt et la durée de celui-ci. Mais actuellement, les taux sont favorables à la consommation et si vous avez une voiture vieillissante, vous avez toutes les raisons de franchir le pas.

L’achat d’une voiture à crédit vous permettra de profiter d’un véhicule beaucoup plus moderne et plus écologique. En effet, nous sommes actuellement dans une période de transition entre les moteurs thermiques et les moteurs électriques. Mais devant le prix à l’achat d’un tel véhicule, vous êtes peut-être réticent, car vous n’avez pas les liquidités nécessaires.

Pour autant, vous pouvez parfaitement y parvenir en vous faisant plaisir grâce à l’achat d’une voiture avec un crédit.

Prendre en considération l’inflation

Un credit auto est à mettre en corrélation avec la hausse constante de l’inflation. Pour le mois de juillet 2022, elle a même dépassé les 6 %. L’inflation s’explique par l’accélération des prix des services durant la période estivale, mais également sur un fond de crise de la Covid-19 et de guerre en Ukraine.

Cela se traduit alors par une augmentation constante des prix à la consommation et les véhicules ne sont pas épargnés par ce constat.

De votre côté, vous ne pouvez que subir la reprise économique après la fameuse crise sanitaire et les tensions d’approvisionnement sont palpables sur les véhicules neufs. Résultat, la demande est également très forte sur le marché de l’occasion et pour certains véhicules, la demande est plus importante que l’offre.

Résultat, les prix à la consommation augmentent et vous êtes dans l’expectative afin d’acquérir une voiture. Pourtant, vous pouvez retourner la situation à votre avantage en contractant un crédit à la consommation pour acheter un véhicule.

Comment effectuer l’achat d’une voiture à crédit ?

Il faut savoir que le premier critère d’un crédit auto constitue le taux pratiqué. En effet, c’est grâce à ce paramètre qu’il sera possible de déterminer les intérêts à rembourser. Bien évidemment, il représente une somme non négligeable à rajouter au montant que vous empruntez. Mais en fonction de votre contrat et de l’assureur, il existe de grandes disparités à prendre en considération.

Donc, si vous souhaitez effectuer l’achat d’une voiture avec un budget compris entre 6 000 et 7 5 000 euros, vous obtiendrez un taux nominal inférieur à 4 % si vous êtes en mesure de le rembourser sur 12 mois. De ce fait, un crédit auto à 20 000 euros vous coûtera environ 220 € d’intérêt pour un remboursement sur 12 mois.

Cependant, vous avez peut-être besoin d’une durée d’emprunt plus longue pouvant aller jusqu’à 84 mois. De ce fait, le taux nominal sera plus important, mais vous bénéficiez d’une mensualité allégée. Parfois, il s’agit d’un véritable coup de pouce afin de gérer votre trésorerie beaucoup plus facilement.

Vigilance entre l’achat d’un véhicule neuf et une voiture d’occasion

Si vous souhaitez acheter une voiture à crédit, prenez le temps de comparer les différentes offres s’offrant à vous. En effet, il existe parfois des disparités sur les crédits.

Vous devez vous orienter vers le véhicule le plus approprié, mais également le crédit auto correspondant parfaitement à vos capacités de remboursement. Mais la souscription demeure extrêmement simple avec la possibilité de comparer directement en ligne les offres.

C’est un mode de financement ouvert au grand public que vous soyez un couple de retraités, un étudiant ou un actif.

Pour l’achat d’une voiture à crédit, il est fortement recommandé de choisir le contrat le moins cher. Pour ne pas vous précipiter, simulez plusieurs demandes auprès d’organismes différents et retenez la proposition la plus intéressante.

Vous pouvez par exemple consulter le concessionnaire, mais également utiliser un comparateur en ligne. Vous êtes en position favorable pour faire jouer la concurrence, ce qui vous permettra de profiter de la situation.

Acheter une voiture à crédit avec un courtier spécialisé

Un courtier reste avant tout une personne spécialisée pour vous trouver un crédit auto le moins onéreux. Il agira en quelque sorte d’intermédiaire entre vous-même et les différents organismes financiers. Une fois votre dossier constitué, il reviendra vers vous avec l’offre la plus intéressante selon votre profil, le taux nominal et bien évidemment le montant du crédit.

De votre côté, c’est une véritable opportunité pour acheter une voiture à crédit.

Conclusion

Avec une inflation galopante et un crédit à la consommation avec un taux relativement bas, il est particulièrement intéressant d’acheter sa voiture à crédit. Cependant, ne vous précipitez pas sur la première offre que vous pourriez recevoir, prenez le temps de comparer et faites votre choix avec parcimonie.