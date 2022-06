Hyundai s’associe à un grand constructeur de pneus pour ses véhicules électriques

Le constructeur coréen Hyundai développe sa gamme électrique. Si ce dernier s’efforce d’augmenter l’autonomie de ses productions électriques, il se retrouve confronté comme ses camarades à une adaptation partielle des pneumatiques. Hyundai prend les devants et s’associe à Michelin pour améliorer les pneus.

Voitures électriques et les pneus : une histoire de compromis

Les pneus sont le premier élément en contact avec le sol, ils ont donc sur tous les véhicules une importance cruciale en termes de sécurité et de performances. Cependant cela se complique avec un véhicule électrique car ce dernier a des contraintes liées à son autonomie ainsi plus un pneu offre une résistance au roulement plus l’autonomie de la voiture diminue. De plus, un véhicule électrique est plus silencieux que son équivalent thermique, il faut donc un pneumatique au bruit de roulement faible. C’est donc une histoire de compromis permettant de diminuer la résistance au roulement pour préserver l’autonomie sans toutefois avoir une gomme trop faible en adhérence pour garder une sécurité satisfaisante. Enfin, il faut aussi penser au confort des passagers avec un pneu silencieux.

Hyundai et Michelin s’associent

Pour se faire, Michelin et Hyundai renouvellent leur partenariat qui a permis de mettre en commun leur expérience. 5 ans après leur premier partenariat, les constructeurs annoncent continuer à travailler ensemble afin d’assurer une expérience optimale aux consommateurs. Une alliance gagnante car la Hyundai Ioniq 5 a augmenté son autonomie lorsque sa monte est passée en Michelin Primacy 4.