Très grosse refonte pour la quatrième génération du Santa Fe, qui change de look bien sûr, mais aussi de plate-forme ! Il proposera en 2021 une variante hybride rechargeable.

Le plus grand des SUV Hyundai proposé en Europe (il existe encore plus imposant sur d’autres marchés, le Palisade) passe par la case restylage. Mais pour une fois, c’est un faible mot, car les changements sont importants ! Hyundai est allé jusqu’à changer de plate-forme, ce qui n’est pas banal sur un lifting. La nouvelle base permet selon la marque d’avoir un comportement plus agile.

Mais revenons en au look, généralement le plus intéressant lors d’un restylage. La face avant est transformée avec une calandre abaissée et élargie, qui fait désormais corps avec les optiques principales. Il y a toujours des feux de jour en position haute. Leur forme n’a d’ailleurs pas bougé, mais la signature lumineuse est inédite, formant un T en deux parties. La prise d’air est soulignée par un très épais élément chromé. Ce nouveau Santa Fe assume le clinquant ! A l’arrière, le chrome sur le hayon est remplacé par un bandeau lumineux et une bande rouge traverse le bouclier. Ce modèle est la première Hyundai proposée avec un pack « Luxury » : ici, les boucliers sont intégralement peints et il y a d’énormes jantes de 20 pouces.

Offensive hybride

Le travail de remodelage est aussi important pour la planche de bord. Une toute nouvelle console centrale flottante prend place entre le conducteur et le passager. S’il y a un grand écran tactile 10,25 pouces, cette console intègre de nombreux boutons, dont un inédit sélecteur de mode de conduite et des touches pour les vitesses, le levier ayant été gommé. Le conducteur a face à lui une nouvelle instrumentation numérique 12,3 pouces. Bref, le Santa Fe monte en gamme ! Cela se voit aussi avec l’équipement, avec par exemple l’arrivée d’un système de stationnement automatisé géré par télécommande depuis l’extérieur du véhicule !

Sur le plan technique, outre la nouvelle plate-forme, il y a de nouveaux moteurs hybrides. Deux types seront proposés : un hybride simple et un hybride rechargeable. Le simple est une traction, il reçoit un bloc 1.6 essence et un moteur électrique qui développent ensemble jusqu’à 230 ch. L’hybride rechargeable est 4×4, il part du même 1.6, avec un électrique plus puissant, pour 265 ch au total. Surtout, la batterie lithium-ion polymère va permettre de faire une cinquantaine de kilomètres en électrique. Le diesel est revu, passant de 185 à 202 ch. Reste à savoir ce qui sera proposé par Hyundai en France.