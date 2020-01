Hyundai annonce une offre inédite sur le marché : qu’il soit essence, hybride ou 100 % électrique, le Kona est à 199 € par mois. Mais est-ce aussi simple ?

Le temps où les motorisations hybrides et électriques étaient réservées à des modèles dédiés est révolu. Le Kona, le petit SUV de Hyundai, ne se limite pas aux moteurs essences et diesels classiques. Il propose aussi un hybride simple et du 100 % électrique. Le client a ainsi l’embarras du choix !

Le prix peut toutefois jouer un frein à l’achat des variantes électrifiées. Hyundai a donc eu l’idée d’une offre inédite sur le marché : quelle que soit la technologie moteur, le Kona s’affiche au même prix. Comment est-ce possible, puisqu’on voit toujours au catalogue que le modèle essence 1.0 T-GDI 120 ch Initia est à 19.950 €, l’hybride est à partir de 27.150 € en finition Intuitive et l’électrique avec batterie 39 kWh débute à 34.900 €, aussi en Intuitive ?

Pour afficher un prix semblable, Hyundai met en avant la location longue durée, solution qui permet de jouer facilement avec les chiffres, et qui est quand même de plus en plus plébiscitée par les acheteurs. Sous conditions de reprise, les trois sont à 199 € par mois. La mensualité est donc identique, mais les différences sont multiples entre les modèles ! Déjà, pour l’essence, c’est une finition Initia, moins équipée que l’Intuitive des deux autres.

Ensuite, si dans le cadre de cette offre, le Kona essence commence à ce prix sans apport, pour l’hybride il faut un premier apport de 3.000 €. Avec l’électrique, l’apport est de 8.500 €, ramené à 2.500 € grâce au bonus écologique. Puis, il y a une différence dans les durées et kilométrages : 49 mois et 40.000 km pour l’essence et l’hybride, 37 mois et 30.000 km pour l’électrique. Ce qui fait de toute manière toujours 10.000 km par an, ce qui est peu. Pour rouler davantage, il faudra avoir des mensualités plus élevées.

Et au final, qu’est-ce qu’on a payé en mensualités avec cette offre de départ ? Pour l’essence et l’hybride, au bout de 49 mois, c’est 9.751 € et 12.552 €, soit 49 % et 46 % du prix catalogue de l’auto au bout de quatre ans. Pour le 100 % électrique, c’est 33 % du prix de l’auto au bout de trois ans.