Hyundai dévoile la nouvelle citadine i20

La troisième génération de l’i20 fera ses débuts au Salon de Genève 2020. Elle inaugure un nouveau style, fait le plein d’équipements et reçoit des moteurs avec hybridation légère.

Le marché des citadines reste l’un des plus disputés en Europe. Il ne se résume pas aux 208, Clio, Fiesta et Polo ! Chez Hyundai, on trouve l’i20, qui entame déjà sa troisième génération. Et la marque ne veut pas avoir comme seul argument de vente la garantie 5 ans. Pour attirer plus de clients, la nouvelle i20 muscle son style et soigne sa présentation.

Cette i20 revue de fond en comble inaugure en Europe le nouveau style de Hyundai, nommé « Sensuous Sportiness ». En clair, c’est un mix de sensualité et de sportivité. Bon, ce n’est pas ce qui nous saute aux yeux sur ces premières images officielles. Il est vrai que la carrosserie est plus sculptée, mais la voiture a un aspect « monospace » avec son capot plongeant et ses phares inclinés, ce qui n’est pas très sportif. L’arrière est visuellement lourd, avec une vitre de custode collée à la lunette et des feux qui forment de grosses pinces vers les ailes.

L’habitacle n’a pas encore été montré. Mais Hyundai indique que l’on pourra trouver un ensemble de deux écrans de 10,25 pouces, un pour l’instrumentation et un pour le multimédia. La présentation devrait donc se faire bien plus chic et technologique, d’autant qu’il y aura aussi un éclairage d’ambiance LED. Le coffre annonce une capacité de 351 litres, 25 de plus que la précédente i20.

Une citadine bien dotée

L’i20 profite de sa refonte pour mettre à jour sa dotation. Elle proposera ainsi un régulateur de vitesse adaptatif qui s’aidera du GPS, un freinage d’urgence capable désormais de détecter piétons et cyclistes, un freinage autonome en marche arrière pour éviter une collision, une aide au maintien dans la voie, une aide aux créneaux… La connectivité ne sera pas en reste, avec la reconnaissance vocale ou des infos de circulation en temps réel (gérées par TomTom).

Côté motorisations, le trois cylindres essence turbo 1.0 T-GDI adopte une micro-hybridation, qui permet de réduire un peu les consommations et émissions. Cette hybridation légère sera en série sur le bloc de 120 ch, en option sur celui de 100 ch. Il y a une nouvelle boîte manuelle 6 rapports ou, en option, la double embrayage 7 rapports. L’entrée de gamme sera assurée par un 1.2 atmo de 84 ch. Il n’y aura pas de diesel.