Honda e Limited Edition : seulement 50 exemplaires

La Honda e est la citadine électrique du constructeur nippon au look néo-rétro puisqu’elle s’inspire des anciennes générations de Honda Civic. Le constructeur japonais décide alors de doter sa citadine électrique d’une version très limitée disposant d’une nouvelle peinture spécifique.

Teinte Spécifique

Si on a plutôt l’habitude de voir les quelques Honda e en circulation en France dans une couleur noire, blanche ou encore jaune fluo. Le rouge n’était pas conventionnel. Cette version Limited Edition arbore alors une peinture spécifique nommée Crystal Red associé à des éléments de carrosserie noirs comme caméras qui servent de rétroviseurs, les bas de caisse ou encore le pare-chocs.

De plus des badges noirs sont apposés à l’avant et à l’arrière tandis que les jantes de 17 pouces sont aussi de cette couleur. C’est alors un vrai contraste « rouge et noir » qui rend cette Honda e exclusive.

Habitacle sans modifications

C’est donc bien la carrosserie et ses couleurs qui rendent la voiture exclusive car aucun élément distinctif ne prend place à l’intérieur de cette Honda e Limited Edition. On y retrouve le même habitacle avec son volant à deux branches et sa planche de bord faite d’écrans.

Prix de la Honda e Limited Edition

Le prix de cette édition spéciale n’est pas réellement abordable puisqu’il est annoncé à 38 120 livres sterling soit environ 44 420 actuellement. Ce qui la laisse d’un cheveu dans la tranche bénéficiant du bonus écologique de 6 000€. À ce prix, vous pouvez vous offrir l’exclusive Honda e Limited Edition prévue à seulement 50 exemplaires pour l’Europe. Son moteur reste de 154 chevaux et 315 Nm de couple associé à une batterie de 35,5 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie WLTP de 333km.