Honda CR-V Hybrid Racer : présentation du SUV de 800 chevaux

Il y a quelques jours, Abcmoteur vous annonçait l’arrivée d’une version surpuissante du SUV CR-V de Honda. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les ingénieurs de la firme japonaise n’ont pas plaisanté avec ce CR-V Hybrid Racer.

Un moteur hybride surpuissant

Les ingénieurs de HPD (Honda Performance Development) basé en Californie ont développé un monstre de puissance puisque ce Honda CR-V Hybrid Racer développe 800 chevaux. Ce n’est pas qu’une folie d’ingénieur ou un coup de communication marketing puisque Honda va se servir de ce moteur et de ce véhicule pour faire des essais. Faire des essais en vue de la prochaine réglementation en championnat NTT INDYCAR SERIES qui apparaît en 2024. Elle impose aux concurrents une motorisation hybride et Honda est très impliqué dans cette discipline impressionnante, il faut donc développer un moteur performant et fiable.

Ainsi, il est équipé d’un moteur V6 de 2,2 litres aidé par deux turbos électrifiés, cette mécanique envoi sa puissance à une boîte de vitesses XTRAC à 6 rapports avec palettes. Pour faire tourner cette mécanique de feu, un carburant synthétique 100% est utilisé par ce CR-V Hybrid Racer.

Peu d’éléments communs avec un CR-V de série

Lorsque l’on se penche dans les entrailles du CR-V Hybrid Racer, on se rend compte qu’il a peu de choses avec un CR-V de série. En effet, il repose sur un châssis tubulaire sur mesure, la carrosserie est en fibre de carbone sur la partie basse tandis que le haut reçoit une carrosserie de CR-V. Cependant, les ailes larges et l’aileron imposants ne viennent pas d’un CR-V Hybrid de série, ils sont sur mesure également.

En ce qui concerne sa liaison au sol, elle est issue d’une Honda NSX GT-3 Evo22 pour le train avant tandis que le train arrière est adapté d’une Indycar Dallara IR-18. Il ne devrait pas manquer d’adhérence. Le Honda CR-V Hybrid Racer a un air de 1000tipla de Vilebrequin, cependant le japonais devrait faire la rencontre du public avant le projet des youtubeurs car ses débuts sont prévus du 3 au 5 mars prochain lors du Firestone Grand Prix of St. Petersburg en Floride.