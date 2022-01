La nouvelle Honda Civic Type R en dévoile plus

La Civic Type R est chez Honda ce qu’est la Golf GTI chez Volkswagen. Elle fait vibrer les cœurs des passionnés de la marque depuis la fin des années 90. Chaque présentation d’une nouvelle génération fait sensation et celle du salon de Tokyo ne fait pas exception.

Présente sur le salon, elle ne dévoile pas encore tout. Elle garde son maquillage qui ne permet pas de voir son futur design et on ne peut pas non plus apercevoir l’intérieur à cause de vitres très teintées. Honda dévoile alors autre chose à l’occasion de cet événement.

À Tokyo, Honda ravi les passionnés de sportives en présentant les qualités dynamiques de cette sportive sur le circuit de F1 de Suzuka. Dans cette vidéo, on s’enthousiasme de voir une voiture qui n’a pas l’air aseptisé. Le moteur fait encore un peu de bruit. Elle semble être optimisée comme il se doit sur la piste nippone. Si le même traitement est réservé à cette Type R que celui qui avait adressé à l’Integra Type R, ce devrait être une très bonne sportive.

Honda nous a déjà montré que les voitures misent au point par le département Type R peuvent être diablement efficaces.

Nous sommes impatients de découvrir la version type R définitive de cette Civic de onzième génération qui s’annonce sportive à souhait.