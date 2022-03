Honda Civic : la onzième génération enfin dévoilée en version européenne

La Honda Civic est à Honda ce qu’est la Golf à Volkswagen. La compacte du constructeur nippon est son best-seller avec 27,5 millions d’exemplaires depuis 1972, date d’apparition de la Civic chez le constructeur qui n’a que 10 ans à l’époque. Une voiture importante qui arrive maintenant à sa onzième génération !

Présentation de la version européenne

En voyant les images de cette nouvelle Civic vous avez certainement un goût de déjà-vu et c’est normal. En effet, la onzième génération de la compacte est distribuée aux Etats-Unis depuis 2021 dans sa version 4 portes avec une malle arrière et 5 portes. Néanmoins, Honda avait annoncé une arrivée plus tardive pour l’Europe. La date approchant, le constructeur a finalement levé le voile sur ce qui sera la version hybride qui nous est destinée.

Nouveau style

En ce qui concerne les marchés du vieux continent, nous aurons que la version 5 portes, depuis quelques années maintenant l’Europe n’a pas le droit à la version 4 portes. Le style change et cela se remarque par un capot abaissé de 25 mm ou un pare-brise agrandi par rapport à la 10 eme génération. Le bandeau entre les feux avant est remplacé par une calandre et l’arrière devient plus discret en abandonnant les sorties d’échappement que certains jugeaient délirantes.

En tant que constructeur très rationnel, Honda a fait en sorte d’améliorer la vie a bord de son véhicule, ainsi la nouvelle ligne de caisse améliore la visibilité des passagers arrière, le nouveau dessin des montants avant ainsi que l’emplacement des rétroviseurs réduisent l’angle mort et enfin l’empattement est allongé de 35mm pour la rendre plus accueillante.

Instrumentation digitale

L’intérieur de la Civic évolue avec cette nouvelle génération, les aérations sont en métal alvéolées. L’instrumentation devient digitale avec un écran de 10,2 pouces et un écran infodivertissement de 9 pouces. Ce système offre une intégration smartphone Android Auto ou CarPlay. De série sur les finitions Sport et Élégance le nombre de haut-parleurs est de 8 mais peut être étendu à 12 de la marque Bose avec la finition Advance.

On peut également remarquer que le pommeau de boîte de vitesses laisse place à des boutons. Les commandes de l’habitacle restent pour la plupart physiques, ainsi Honda ne cède pas au tout tactile qui peut s’avérer plus compliqué d’usage.

Motorisation hybride

Honda a été l’un des pionniers de l’hybride en proposant dès la fin des années 90 un véhicule hybride l’insight. La technologie n’a jamais quitté la gamme et à même été intégré à la supercar NSX. C’est donc en toute logique qu’Honda lance sa version européenne de la Civic avec une motorisation hybride nommée e:HEV.

Cette solution combine un moteur essence de 2.0 litres à cycle Atkinson et injection directe avec deux machines électriques alimentées par une batterie lithium-ion 72 cellules. Le résultat donne 184 chevaux à la Civic et 315nm de couple. La transmission à engrenages fixes a pour but de limiter la friction. Elle est commandée par une gestion intelligente qui s’adapte aux 4 modes de conduite : Eco, Normal, Sport et Individuel. Dans cette architecture Honda annonce des consommations en dessous de 5l/100km lors des essais WLTP et seulement 110g/km de CO2.

Sonar embarqué

Cette nouvelle génération embarque une version mise à jour du Honda Sensing, le système de sécurité avancée et d’assistance à la conduite de la marque. La camera avant panoramique à 100 degrés et la technologie de reconnaissance ont été améliorés, ce qui permet au véhicule de mieux détecter piétons, marquages au sol, autres véhicules, notamment les motos et les cyclistes.

Outre cette mise à jour la Civic embarque pour la première fois des capteurs sonar, quatre à l’avant et quatre à l’arrière permettant d’améliorer les systèmes d’aides à la conduite. Elle embarque ainsi un système de prévention des collisions par freinage, un système d’assistance au maintien dans la voie de circulation, une technologie i-ACC, une surveillance de l’angle mort et de l’alerte de véhicule en approche, un contrôle de freinage à faible vitesse et l’assistance à la conduite dans les embouteillages.

La Civic de onzième génération devrait arriver dès l’automne prochain dans les concessions de la marque.