Highlander : Toyota va lancer un nouveau grand SUV hybride

Le Rav4 aura en 2021 un nouveau grand frère, le Highlander. Ce gros SUV est doté de 7 places et adopte bien sûr une motorisation hybride.

Voilà un invité surprise dans la gamme européenne de Toyota ! Le Highlander n’est en effet pas un véhicule tout nouveau, c’est même la quatrième génération que vous avez sous les yeux. Ce grand SUV a été lancé il y a près de 20 ans au Japon et aux Etats-Unis. La marque japonaise s’est décidée à l’importer en Europe de l’Ouest, sentant surement qu’il y avait une opportunité pour les clients qui trouvent le Rav4 trop petit et le Land Cruiser trop baroudeur. Le Highlander est ainsi un équivalent plus « civilisé » face au célèbre 4×4.

Ce modèle mesure 4,95 mètres de longueur et peut embarquer 7 personnes. Toyota promet une habitabilité généreuse, avec la présence au centre d’une banquette coulissante. Le coffre, avec hayon à ouverture mains libres, est aussi géant : 658 litres. Au niveau de la planche de bord, on trouve un très grand écran tactile de 12,3 pouces. La console centrale est prise dans un cadre qui se prolonge face au passager. Le Highlander adopte un rétroviseur central qui affiche les images filmées par une caméra à l’arrière, ce qui permet d’avoir une vision bien dégagée.

La plate-forme est celle des nouvelles grandes Toyota, la GA-K. Sans surprise, le Highlander sera proposé chez nous avec une version hybride. Il y a un bloc essence 2.5 litres à cycle Atkinson et deux moteurs électriques, un étant à l’arrière pour avoir une transmission intégrale électrifiée. La puissance maxi est de 244 ch. Gros atout de l’Highlander : il est annoncé avec des rejets de CO2 selon le cycle WLTP de 146 g/km, ce qui donnera un malus minime. La marque indique qu’un gros travail d’insonorisation a été mené.

Le Highlander rejoindra les concessions françaises début 2021.