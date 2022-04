Hérault : fin du 90 km/h ?

Le département de l’Herault avait entamé un retour progressif aux 90km/h sur certains axes. Cependant le tribunal administratif de Montpellier vient de statuer sur cette décision.

Depuis Juillet 2020, la vitesse maximale sur la route en France est à 80km/h. Néanmoins, dans 25 départements la décision a été prise de repasser certains tronçons à 90km/h. Cependant, l’Herault décide de revenir sur sa décision de revenir aux 90km/h. (La danse des changements) En effet, au 1er juin 2022, la vitesse maximale sur les routes du département pourrait être plafonnée à 80km/h. `

Cette décision donne raison à la ligue contre la violence routière qui a déposé des recours après la décision du département de revenir à 90 km/h. Ce 5 avril, le département de l’Hérault ordonne un retour à 80km/h sur 350km de routes nationales et départementales. L’argument en faveur de ce retour serait la hausse du nombre de morts l’année dernière dans le département, 75 morts en 2021 contre 70 en 2019. La vitesse est-elle réellement en cause ? Elle semble être un bouc émissaire.

Selon Nicolas Bou, président de la ligue, « ce sont de belles routes, assez larges, il n’y a pas d’obstacle, mais qui sont extrêmement fréquentées et c’est ça qui provoque un grand nombre d’accidents. Aussi, plus une route est belle, plus on a tendance à rouler vite ».

Du côté du conseil départemental, l’avocate Prescillia Pechon précise que les arrêtés permettant le retour au 90km/h étaient vagues, il faut donc les revoir. La décision du maintien des 90km/h doit faire l’objet de nouveaux arrêtés qui seront validés par le préfet puis publiés. Le 90km/h n’est pas encore enterré dans le département.