Dacia propose un nouveau moteur bi-carburation essence et GPL sur les Logan, Sandero et Duster. Ce TCe ECO-G a de nombreux avantages.

Dacia a longtemps eu du GPL dans sa gamme, profitant notamment du généreux bonus qui existait à une époque sur ce type de carburant. Mais le GPL avait disparu à cause de l’entrée en vigueur de nouvelles normes antipollution, qui ont mis à la retraite les anciens moteurs. Bonne nouvelle, il est de retour, sur le bloc TCe 100 ch.

L’intégration GPL est donc réalisée directement en usine. Le réservoir de gaz de pétrole liquéfié, en acier très résistant, prend la place de la roue de secours. Il n’y a pas une baisse des volumes de coffre, ni une baisse de la capacité du réservoir d’essence. Premier avantage donc : une belle autonomie en combinant les deux énergies. Le fonctionnement est très simple : on peut passer de l’essence au gaz via un sélecteur dans l’habitacle. La manoeuvre est automatique lorsque le GPL est vide. Le plein de gaz se fait en deux minutes environ.

Très gros avantage du GPL : c’est un carburant peu coûteux, avec un prix de 85 centimes par litre en moyenne. Il y a toutefois une consommation plus élevée par rapport à l’essence, mais selon Dacia, « le coût du carburant au kilomètre est réduit jusqu’à 30 % par rapport à une motorisation essence et jusqu’à 8 % par rapport à une motorisation diesel ». 1.600 stations distribuent du GPL en France.

La motorisation TCe 100 ch ECO-G est proposée sur le Duster, la Logan (berline et MCV) et la Sandero. Bonne nouvelle, les prix sont toujours très alléchants. D’ailleurs, sur le SUV, les tarifs sont les mêmes que la variante TCe 100 ch classique, c’est donc canon ! Pour les autres, le surcoût est de 300 €, mais le moteur est un peu plus puissant (100 ch contre 90 ch). A noter que dans certaines régions, la carte grise pour une GPL est gratuite.

Les prix des versions TCe 100 ch Eco-G :