Google Maps : l’application s’améliore pour les voitures électriques

Google Maps est l’un des leaders des applications de navigation que ce soit à pied, en vélo, en transport en commun mais aussi en voiture. C’est cette dernière fonctionnalité que le développeur Google a souhaité améliorer sur son application afin d’enrichir l’expérience d’utilisation pour les conducteurs de véhicules électriques. Abcmoteur vous explique quelles sont les principales nouveautés de Google Maps.

De nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’Android Automotive

Les voitures modernes sont de plus en plus connectées à tel point que certains constructeurs choisissent l’une des références du digital pour développer le système d’exploitation de leur véhicule. Ainsi Google s’invite dans les voitures avec le système d’exploitation Android Automotive maintenant renommé Google Built-In. Les évolutions de Google Maps concernent principalement les véhicules équipés de ce système d’exploitation pour gérer leur tableau de bord et ordinateur de bord.

Une planification des itinéraires qui prend en compte le charge des voitures électriques

La principale nouveauté qui va venir faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques est le fait que Google Maps est maintenant capable de planifier vos trajets en prenant compte l’autonomie de votre véhicule électrique. Concrètement cela signifie que Google Maps va connaître l’autonomie restante de votre voiture et vous proposer un arrêt sur le trajet pour vous permettre de recharger et d’arriver à destination. C’est ce que fait l’application Charge Map mais celle-ci est payante tandis que Google Maps reste gratuit.

Google Maps va donc vous proposer sur votre parcours des arrêts aux bornes de charge de plus de 150 kW mais il est aussi possible de sélectionner les bornes d’un seul réseau si on le souhaite. De plus, Google Maps affiche maintenant les lieux d’intérêts qui disposent de stations de charge pour les véhicules électriques. Ainsi, il va vous proposer les supermarchés et hypermarchés qui se sont dotés de bornes de charge. Google va donc proposer des lieux de charge dans des endroits plus ruraux permettant de mieux couvrir en possibilité de charge les déplacements en véhicules électriques.

Vers de prochaines évolutions de Google Maps pour les voitures électriques ?

Google Maps sait faire comme le fait son concurrent Waze vous Prevenir des embouteillages ou ralentissement sur la route grâce à la connexion des smartphones qui utilisent l’application. On peut imaginer que ce principe de fonctionnement soit étendu aux bornes de recharge pour véhicules électriques. L’application serait en mesure de savoir si un véhicule est stationné sur l’emplacement pour charger, Google Maps pourrait être en mesure d’anticiper si la borne est occupée et de vous proposer un autre arrêt ou bien de vous estimer le temps d’attente restant en fonction du véhicule qui vous précède à la charge.

On aimerait voir Google Maps proposer cette fonctionnalité dans les mois qui viennent afin d’éviter l’attente aux chargeurs, cela pourrait grandement contribuer à améliorer l’expérience des utilisateurs.