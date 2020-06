Ford renouvelle son célèbre pick-up F-150

Ce modèle est ultra-important pour Ford ! Le renouvellement de cet énorme pick-up, c’est un peu comme quand Volkswagen change la Golf.

Porsche a sa 911, Volkswagen sa Golf, Ford son F-150. Cela ne vous dit rien ? Normal, ce modèle est dédié au marché nord américain. C’est l’énorme pick-up de Ford, qui fait partie de la carte-postale US. Et pour le constructeur à l’ovale, ce n’est pas qu’un modèle image, puisque c’est tout bonnement le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis… et ce depuis près de 40 ans. En prenant en compte toute la famille, nommée F-Series, ce sont encore près de 900.000 modèles qui ont été écoulés chez l’Oncle Sam l’année dernière. Et le véhicule est hyper rentable.

Autant dire donc que, comme quand il s’agit de changer la 911 ou la Golf, Ford joue gros… et ne prend aucun risque. Cette nouvelle génération est une grosse évolution de la précédente. Cette dernière avait davantage été l’occasion d’un renouveau, avec notamment l’adoption d’une carrosserie en alu pour faire baisser le poids. Un choix technique renouvelé. Le design évolue par petites touches. difficile de toute façon de revoir la silhouette d’un pick-up. Le plus visible est à l’avant, avec de grands phares verticaux entourés d’une signature lumineuse qui se poursuit dans le bouclier. Il existe onze calandres différentes ! Le F-150, grand frère du Ranger, existe en cabine simple et cabine approfondie avec deux portes ou en quatre portes.

A bord, la présentation est modernisée avec la possibilité d’avoir une instrumentation numérique et un grand écran tactile 12 pouces. Mais l’architecture n’est pas bouleversée, le F-150 garde une très imposante console centrale, à l’ancienne ! D’ailleurs, il y a toujours de nombreux boutons, un souhait de la clientèle pro qui trouve cela plus pratique que le tout tactile. Le F-150 est en effet avant tout un engin utilitaire et multiplie donc les astuces pour les travailleurs. La large zone entre le conducteur et le passager peut ainsi se transformer pour accueillir un ordinateur portable ou le pique nique. La benne peut intégrer des prises de courant.

La grande nouveauté de cette génération est sous le capot, avec l’arrivée d’une version hybride simple, basée sur un bloc V6 3.5 litres, avec petite batterie lithium-ion 1,5 kWh. De quoi faire baisser les consommations, même si ce n’est pas le premier souci de la clientèle dans un pays où l’essence n’est pas chère ! Cela ne va pas empêcher Ford de proposer d’ici deux ans une variante 100 % électrique, histoire de rivaliser avec le Tesla Cybertruck.