Ford Puma ST Powershift : micro-hybride et moins puissant

Le Ford Puma ST est un SUV sportif abordable qui fait cavalier seul. En effet, il est très peu concurrencé et il a été salué pour son comportement sportif surprenant. Ford présente à présent une nouvelle déclinaison équipée d’une boîte automatique et d’une micro-hybridation.

Toujours un 3 cylindres mais plus petit

Avec cette nouvelle version Powershift le Ford Puma ST perd son moteur 3 cylindres 1,5 litre de 200 chevaux pour un autre moteur 3 cylindres d’1,0 litre de cylindrée développant 170 chevaux et 248 Nm de couple. Son 0 à 100 km/h est donc plus lent avec 7,4 secondes réclamées. Pour l’aider dans ses accélérations et démarrage, il obtient une hybridation 48 volts.

Enfin, l’autre nouveauté est l’arrivée d’une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Sa présentation et son châssis restent identiques.

Légèrement moins d’émissions

Grâce à ce changement de mécanique, il arrive à baisser un peu ses émissions de CO2 avec 144g/km alors que la version de 200 chevaux demande 149g/km. Le malus écologique devient moins coûteux pour passer de 1386€ à 898€. La consommation est aussi légèrement inférieure avec 6,3l/100km selon le cycle WLTP.