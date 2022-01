Ford Puma Flexifuel E85 maintenant hybrid

En 2021, Ford a fait le pari de lancer une version Flexfuel E85 (éthanol) sur l’ensemble de sa gamme. Le succès de cette initiative s’est vite fait sentir sur les Fiesta, Puma, Focus mHEV, Kuga FHEV, Fiesta Affaires et Transit Connect car cette motorisation Flexifuel représente plus de deux tiers des Ford vendues (68%).

Dans cette gamme, le véhicule le plus distribué est le Puma. Jusqu’ici, il disposait d’une version E85 du moteur EcoBoost propre à la marque. Désormais, il est disponible en E85 complété par une hybridation légère que Ford appelle EcoBoost mhEV. Cette technologie permet au véhicule d’optimiser la consommation en carburant et de procurer des accélérations plus franches grâce à l’aide de l’électricité.

Disponible au tarif de 24 400€, ce Ford Puma Flexifuel Hybrid tire le meilleur des deux mondes. Il permet de rouler à l’éthanol qui est en moyenne à seulement 0,75€ le litre et de réduire la consommation de ce carburant bon marché grâce à une hybridation.

Si vous craignez de ne pas trouver de l’éthanol E85 à la pompe, cette crainte doit disparaître. En effet, le territoire français compte maintenant plus de 2700 stations proposant ce carburant. Et si jamais, perdu au milieu de nulle part vous ne trouvez pas d’éthanol à mettre dans votre véhicule, ce Ford Puma comme les autres Ford Flexifuel sait rouler avec de l’essence SP95 E10 ou SP98 dans son réservoir.

Le prix de ce carburant 55% moins cher que l’essence n’est pas le seul avantage offert à ce véhicule, la carte grise est gratuite dans 10 régions et moitié prix dans les régions Bretagne et Val de Loire. De plus, cette motorisation n’est pas sujette au malus CO2.

Ford semble tenir une bonne solution aux restrictions de pollution avec cet hybrid éthanol offrant sur le papier que des avantages pour l’environnement et le portefeuille des conducteurs.