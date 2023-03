Ford : on connait le prix du Bronco

Le Ford Bronco fait partie de ces véhicules emblématiques de Etats-Unis auxquels l’Europe n’a pas le droit. Une punition qui est maintenant levée car le 4×4 américain arrive en Europe. On connaît à présent son prix.

À partir de 76 500€

Ford fait le choix de doter l’Europe de la version 5 portes, il n’y a donc pas de déclinaison 3 portes au programme. Ce qui explique que son tarif de 76 500€ dans la version Outer Banks et même 80 500€ dans la finition Badlands qui a des capacités de franchissement accrues. Un tarif assez élevé d’autant plus que nous n’avons pas encore abordé le sujet du malus écologique.

Un malus écologique qui fait réfléchir

Ford a décidé d’importer le Bronco uniquement avec la motorisation V6 Ecoboost 2,7 litres de 335 chevaux et 563 Nm. Elle devrait être assez puissante pour offrir un bon agrément de conduite au Bronco mais elle va exposer le Bronco à un malus conséquent. En effet, les autorités françaises appliquent entre 38 250€ et 40 250€ de malus selon la finition choisie. Voilà encore une voiture très intéressante qui est malheureusement tuée par un malus délirant puisque son prix clé en main dépasse largement 100 000€ (114 750 € en finition Outer Banks et 120 750 € en finition Badlands), plus du double qu’aux Etats-Unis, ça nous donne envie de déménager. Une situation qui explique que Ford va commercialiser ce Bronco en quantité limitée.